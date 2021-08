Aseguran que el GNC aumentará cada tres meses

El presidente de la Cámara de Operadores de Combustible de Bahía Blanca y el Sur, Fabio Rodríguez, señaló que el costo del GNC se verá incrementado en forma trimestral, y que la idea de los estacioneros es trasladar ese aumento al valor que paga el usuario final.

“El 1 de agosto subimos el precio 2,5 pesos y quedó en 51 el metro cúbico para la venta al público. Desde mayo, el valor está atado a la nafta súper y se irá ajustando cada tres meses”, señaló.

En ese sentido, en declaraciones a Panorama, que se emite por “LU2”, manifestó que en el trimestre mayo-julio se había dado un incremento que rondó los 3 pesos, y que terminó siendo de 2,5 para el usuario, porque los estacioneros absorbieron parte de él.

“La pauta es que nuestro costo se ajustará trimestralmente y trataremos de seguir con la política de trasladar el aumento, manteniendo ese precio durante los tres meses, salvo que cambie algún otro indicador que nos afecte”, aclaró.

Rodríguez señaló que esta es una normativa de alcance nacional, y que cada estacionero es libre de modificar el precio.

“No lo queremos hacer para que no se resienta el consumo. En la medida que otro indicador no se dispare, la idea es acompañar el incremento de nuestro costo de la manera más restrictiva posible para no afectar a las ventas”, sostuvo el estacionero, quien también destacó que no ha habido problemas por desabastecimiento o restricciones a la venta en los últimos meses.

En cuanto a posibles aumentos en los combustibles sólidos, destacó que desde la petrolera YPF ya se aclaró que habrá “estabilidad hasta fin de año”, más allá de que algunas subas de costos están presionando al valor que se ofrece al público.

“Sabemos que este es un año electoral y las autoridades habrán buscado la manera de contener el precio del combustible, que genera malhumor en la gente (cuando aumenta)”, remarcó.