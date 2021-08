Reese Witherspoon se convirtió en la actriz más rica del mundo

A los 43 años, Reese Witherspoon no solo es una de las artistas más destacadas de su generación, con éxitos como Legalmente rubia, Sweet Home Alabama y Walk de Line -por la que recibió en Globo de Oro, un Oscar, un Bafta y el premio del Sindicado de actores-, sino que también es una destacada productora y empresaria. Y en los últimos días, su patrimonio aumentó a cifras desorbitantes convirtiéndola en la actriz más rica del mundo.

¿Qué pasó? La intérprete nacida en Nueva Orleans vendió parte de Hello Sunshine, la productora con la que llevó adelante la serie Big Little Lies, de HBO, y las películas Perdida, de David Fincher, Salvadeje, de Jean-Marc Vallée, Dos locas en fugar, de Anne Fletcher y Lucy in the Sky, de Noah Hawley, por 900 millones de dólares. Y según publicó la revista Forbes, la rubia consta de una fortuna valuada en 400 millones de dólares.

El comprador es Black Stone, pero Witherspoon no se alejará por completo de la compañía ya que seguirá con su cargo en el directorio y formará parte de la toma de decisiones de cada proyecto. Feliz por su presente, lo anunció en sus redes sociales a través de un extenso posteo sobre el objetivo que siempre tuvo con la empresa que fundó en 2016.

"Empecé Hello Sunshine para cambiar la forma en que se ve a todas las mujeres en los medios. En los últimos años, hemos visto prosperar nuestra misión a través de libros, televisión, películas y plataformas sociales. Hoy, estamos dando un gran paso adelante al asociarnos con @blackstone, lo que nos permitirá contar historias aún más entretenidas, impactantes e iluminadoras sobre la vida de las mujeres en todo el mundo", escribió en su cuenta de Instagram junto a una captura de los tantos artículos que se publicaron al respecto en los medios estadounidenses.

Y agregó: " No podría estar más emocionado por lo que esto significa para nuestro futuro. Me comprometo a seguir creando oportunidades para que cineastas, autores y creadores de todos los orígenes y experiencias cuenten sus historias a su manera y lleguen a más audiencias que verán que sus historias son importantes. Estoy profundamente orgulloso del equipo que nos llevó a este momento increíble, y estoy encantado de trabajar con @blackstone, Kevin Mayer y Tom Staggs para hacer crecer una empresa de medios de próxima generación. Están comprometidos a ayudar a nuestra misión de empoderar a las mujeres y a las personas que las celebran. Una historia a la vez".