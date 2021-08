Del Pla: "El Gobierno prometió llenar las heladeras, pero sólo se dedicó a ajustar"

La dirigente de izquierda Romina Del Pla dijo esta mañana que "en la región y en Bahía Blanca vemos las mismas necesidades que en el conurbano y en otras localidades del interior", al realizar una recorrida como parte de su campaña electoral.

"Falta de trabajo o ausencia de trabajo digno y registrado, y la falta de urbanización, las viviendas, son dos temas a los que los sucesivos gobiernos no han sabido dar una solución", señaló la precandidata a diputada nacional por el Partido Obrero.

En diálogo con Panorama, por LU2, Del Pla subrayó que "el Frente de Izquierda presenta listas locales en ocho municipios de la Sexta Sección, es muy importante y un crecimiento; hay mucha juventud que está buscando una salida".

"El gobierno prometió llenar las heladeras, pero hoy de lo único que están llenas las heladeras es de hielo. Sólo se han dedicado a ajustar y a pagar deudas fraudulentas con organismos internacionales", mencionó.

Del Pla contó que promueve como uno de los ejes de la campaña "el debate sobre una jornada laboral de seis horas".

Y añadió: "Ayer una compañera del barrio Spurr lo dijo bien claro: 'me hablan de pagar una deuda con el FMI con la que yo no tengo nada que ver'. Me parece la síntesis perfecta de lo que sentimos muchos".

La dirigente relató también que aprovechó el viaje a la zona para encontrarse con Cristina, la mamá de Facundo Astudillo Castro "y manifestarle que seguimos a pie firme con ella en la lucha para que se conozca la verdad sobre la muerte de su hijo".

En otro orden, se manifestó sobre los dicho de la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, quien reconoció que se evalúa poner en marcha clases en contra turno y los sábados para alumnos que deban recuperar contenidos pedagógicos que le permitan promocionar.

"Le diría a Agustina Vila que se preocupe por garantizar las obras de infraestructura de escuelas para poder usarlas en su máxima capacidad. Esos son títulos para los diarios. La mayoría de las escuelas tiene dificultades. La realidad muestra que no se han preocupado en este año y medio; en el conurbano y en el interior hay barrios enteros que no tienen escuelas", completó.