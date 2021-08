La Sociedad Rural cuestionó a Fernández por extender el cepo a la carne: "No cumplió con su palabra"

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Nicolás Pino, aseguró hoy que Alberto Fernández "no cumplió con su palabra" al extender el cepo a las exportaciones de carne, medida que, advirtió, "empobrece a todos".

"Las decisiones que toma el presidente Alberto Fernández no le hacen bien a la Argentina. Él no cumplió con su palabra y la ideología supera la racionalidad, empobreciendo a todos", se quejó el dirigente.

Según Pino, "no estamos felices no solo por el sector al que represento: no lo estamos porque las decisiones que toman desde el Gobierno Nacional evidentemente perjudican a todo el país".

"Quieren tapar el sol con las manos y eso es imposible. Uno va al supermercado y ve que la carne tuvo subas y luego tendió a estabilizarse", agregó el titular de la SRA, en sus redes sociales y en declaraciones radiales.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

En ese sentido, aseguró que Fernández "nos había dicho que en cuanto se estabilizaran los precios se abrirían las exportaciones". "Pero aquí estamos, con los hechos consumados y la palabra del Presidente no se cumplió. Más allá del dinero, es una pérdida para el país en general", enfatizó.

El Gobierno dispuso este martes que las exportaciones de carne continuarán restringidas hasta el 31 de octubre, exceptuando la cuota Hilton y los cortes destinados a Estados Unidos e Israel.

Un trabajo de la SRA difundido este lunes advirtió que la cadena de comercialización de carnes acumuló pérdidas por U$S1.084 millones desde que el Poder Ejecutivo aplicó el cepo a las exportaciones, el 15 de abril último.

"En 135 días de estas políticas, todos perdimos", lamentó la entidad. En tanto, la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias tiene previsto reunirse este martes para definir los pasos a seguir frente a la decisión del Gobierno de continuar restringiendo las exportaciones de carne. (NA)