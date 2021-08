Pampita volvió a la televisión acompañada por su hija Ana Carolina

A once días del nacimiento de Ana Carolina, su primera hija con el empresario Roberto García Moritán, Pampita volvió a la televisión. Y tal como había previsto meses atrás, la beba la acompañó a todos lados. "¡Qué lindo volver a estar con ustedes acá, compartir esta alegría! Estamos emocionados de volver en esta segunda etapa del año y voy a extrañar un poco la pancita... es como que me falta algo, pero estoy más livianita", declaró la modelo en la apertura de Pampita Online, el programa que conduce en Net TV y en el que fue reemplazada por Denis Dumas. Y si bien no mostró a su hija, contó que estaba detrás de cámara esperándola.

Y por la noche, retomó su rol de jurado en ShowMatch: La academia. Si bien su marido había adelantado que Marcelo Tinelli la quería pasar a buscar por su casa en Palermo y llevarla en auto hasta los estudios de Don Torcuato, donde se graba el programa, finalmente la presentación de la nena tuvo lugar cerca de las 22:30, luego de que Mar Tarrés quedaba eliminada del certamen.

"Nacida el 22 de julio a las 9:30 y ya está acá hoy. Parto natural, 3,195 kg... a mí me gustaría traerla", manifestó el conductor, pero ante la decisión de Pampita y su marido de no llevar a la nena al piso, tuvo que acercarse al camarín, que había sido decorado con globos y carteles para darle la bienvenida a "Anita". "La estoy durmiendo", reveló la modelo cuando fue sorprendida por las cámaras. Y agregó: "Estamos enamorados".

Por su parte, el papá acordó quedarse con la beba mientras Ardohain está al aire y reveló que aunque la beba es muy tranquila, de madrugada no los deja dormir. "Me está haciendo laburar de noche, lo hacemos juntos. El drama de 3 a 6 de la mañana", reveló el precandidato a legislador porteña por el espacio que lidera López Murphy. Y contó que tanto sus hijos, Santino y Delfina -fruto de su relación con Milagros Brito-, como Bautista, Benicio y Beltrán -los de Carolina con Benjamín Vicuña- están muy contentos por la llegada de su hermanita y "se pelean por tenerla a upa".

En los últimos días la pareja fue duramente criticada en las desde sociales por exponer a la beba recién nacida. No solo por las grabaciones de Siendo Pampita, el reality show que protagoniza Ardohain para Paramount+, sino porque García Moritán la llevó a uno de sus restaurantes un día de mucho frío en plena pandemia.