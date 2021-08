¿Se viene el debut de Messi? PSG visita a Reims con el rosarino entre los convocados

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Lionel Messi, tras casi 16 años en Barcelona de España, está en condiciones de debutar hoy, probablemente ingresando en la segunda etapa, con los colores del París Saint Germain (PSG) como visitante de Reims en un partido de la cuarta fecha de la Ligue 1, que se jugará a estadio repleto y con una gran expectativa a nivel mundial.



El encuentro Reims-PSG será desde las 15:45 (ESPN) en el Aguste-Delaune II, un escenario pequeño, con 21.684 de aforo, y sin la majestuosidad que ameritaría la ocasión.



No será un domingo más para la historia del fútbol, el debut de Messi con la camiseta del PSG no pasa inadvertido para nadie en el planeta, ver al extraordinario futbolista con otros colores que no sean los blaugranas catalán y el celeste y blanco del seleccionado argentino, no estaba en la mente de nadie, pero puede hacerse realidad sobre el verde césped de Reims.



"Veremos cómo está y definiremos si juega mañana", dijo ayer el argentino Mauricio Pocchettino, DT del PSG, que incluyó por primera vez al astro en una convocatoria.