"Activando tu mejor versión", el proyecto entre el Dow Center y el Consorcio de Gestión del Puerto

Un innovador proyecto en conjunto entre el Dow Center y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca lanzaron hoy, denominado "Activando tu mejor versión", el cual estuvo encabezado por Pepe Sánchez, fundador del Dow y Federico Susbielles, presidente de la institución portuaria.

La instrumentación del proyecto se concretará a través de las escuelas secundarias, con una idea superadora a las nuevas generaciones durante su proceso educativo.

“Siempre se espera mucho más de nosotros, los personajes del deporte, que hablemos de ganar y perder todo el tiempo y que convenzamos a la gente que ahí se nos va la vida, pero la realidad es que no pasa por ahí. Y dentro de lo trágico que hemos vivido, una de las grandes cuestiones que decantan es que durante mucho tiempo no hubo competencias y no pasó nada, lo que no pudimos dejar es de movernos, hacer deporte y todo aquello que nos ayudó si teníamos buenos hábitos alimenticios, salud mental y demás. Es empezar a generar conciencia de estas cosas", señaló Pepe.

“El proyecto está enfocado en cuestiones que vivimos acá (el Dow Center) en el día a día y este es el primer paso para poder empezar a sacar cuestiones que a veces pasamos horas encerrados tratando de entender”, explicó.

“En lo personal -agregó- entiendo que muchas veces quieren que el foco este puesto en un equipo profesional y que salgamos campeones, pero lamento decepcionarlos una vez más diciendo que el foco está puesto en las cualidades que tiene el deporte como deporte en sí".

“Me parece que la misión que Pepe tiene en este lugar es la importancia del camino, de cómo lo transitamos, por encima del resultado", opinó Susbielles.

No obstante tiene otra visión, es optimista en cuanto a resultados específicos y fue contundente: “Lo voy a corregir a Pepe, hay que colaborar, empujar y acompañar el sacrificio de esta organización. Por eso me animo a decir que un día vamos a salir campeones".

Los encuentros con las instituciones educativas serán a partir de septiembre, estarán a cargo del staff del Dow Center, con la colaboración del Puerto y la asistencia a la instrumentación del programa por parte de la Asociación Civil Piedra Libre, una ONG próxima a cumplir 19 años.

“Nuestro gran foco y por eso estamos acá tiene que ver con cómo hacer que el deporte sea un vehículo y un generador de buenos hábitos, saludables, de darle visibilidad a la cuestión de género y de generar condiciones de igualdad", dijo Pepe.

“Es un primer paso para usar todo lo que tenemos en esta caja de resonancia (el Dow Center) y llegar a los colegios, a miles de jóvenes que hoy necesitan esa inspiración y herramientas", agregó Sánchez.

Susbielles, por su parte, puntualizó lo destacable del programa.

“Hay tres ejes que el programa plantea: uno, los buenos hábitos en general; otro tema es la formación para vivir armónicamente como sociedad y, tercero, la formación de valores. Poder recoger la experiencia que tiene la organización que lidera Pepe y ponerla al servicio de nuestro jóvenes, creo que, sin dudas, nos puede dar un paso adelante", señaló.

También participaron del lanzamiento Lautra Trapani, del área de relaciones institucionales del Puerto y Sandra Vissani, Asociación Piedra Libre, quien dará asistencia a la instrumentación del programa.

“El concepto que tratamos de transmitir acá a cada chico que viene es que está buenísimo si sos campeón, pero hay un montón de otras cosas que si no están a la altura se hace todo muy vacío. Entonces, pasa por volver a entender el deporte, sin la obsesión del ganar o perder, que es muy efímera, y sí sumar herramientas reales para que te ayuden", amplió Pepe.

"Es importante poner en valor lo que Pepe y su organización vienen desarrollando en Bahía Blanca. Aparte, tener un método que es igual o todavía más importante que todo el esfuerzo que realizaron Pepe y su gente, tiene que ver con una forma de vivir que nos pueden hacer mejores como comunidad", resaltó Susbielles.

“Acá el alto rendimiento pasa por ser mejor cada día, y eso no significa ser campeón", aclaró Pepe.

