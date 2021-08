Archivan la denuncia de Morla contra Dalma y Gianinna Maradona por supuesto hostigamiento virtual

El fiscal en lo penal y contravencional Mauro Tereszko archivó la denuncia del abogado Matías Morla contra Dalma y Gianinna Maradona, a quienes había acusado de haberlo hostigado vía redes sociales tras la muerte del "Diez". Luego de ser indagadas hace unas semanas, el fiscal consideró que no hay delito y por eso se archiva la acusación del abogado, con quienes las dos hijas de Maradona vienen sosteniendo un duro cruce.

“Lo determinante en el caso es establecer si es posible afirmar la existencia de una decisión consciente de las imputadas en favor del acontecer que describe el tipo objetivo de la figura de hostigamiento digital”, explicó el fiscal.

“De plano descarto que ello pueda conectarse de la forma que pretende el denunciante con la filtración de su teléfono personal a través de la red social Instagram; con los mensajes y llamadas emitidos por parte de particulares a ese teléfono o con las expresiones gráficas -banderas- hechas y sostenidas por otros en la marcha del 10 de marzo de 2021”, sostuvo.

“Si bien indudablemente las imputadas tienen perfiles en las redes sociales de impacto mediático alto e inmediato, no resulta posible causalmente -e incluso a través de criterios de imputación objetiva como el riesgo no permitido- achacarles la autoría o participación mediata o inmediata sobre lo que realizan otros, inspirados no solo en la figura pública de su padre y su impacto social en este país, sino también en las circunstancias que rodearon su muerte y que se encuentran en curso de investigación”, sostuvo.

Morla había hecho la denuncia y ahora tendrá la posibilidad de apelar la decisión del fiscal. Ante el fiscal en indagatoria, las hijas de Maradona negaron haber cometido hostigamiento y dijeron que se trató de un reclamo de Justicia. (NA)