Tiroteo y muerte en Patagones: "No era delincuente, no sé qué pasó por su cabeza"

Cintia Stacco, la mujer del automovilista que murió ayer luego de una espectacular persecución policial desde Carmen de Patagones hasta Pradere, despidió por las redes a su marido y aseguró que "no era ningún delincuente" y que no entiende "qué pasó por su cabeza".

"Es mí marido orgullosa lo digo...Se levantaba a las 6:30hs todo los días para ir a trabajar. Llevaba a mí hijo a la escuela, a mí a trabajar, me esperaba con la comida y nunca dejó que nos falte nada, con el viví los dos años y medio más felices de mí vida ..por fin tenía la familia que soñé...", publicó hoy Stacco, en referencia a Leonardo González.

"NO ERA NINGÚN DELINCUENTE era un esposo y el mejor futuro papá. No entiendo, no sé que pasó por su cabeza, solo sé que siempre nos quiso cuidar . TE AMO POR EL RESTO DE MI VIDA", agregó.

La pareja esperaba una hija para fin de año.

Mientras tanto, la investigación del grave incidente continúa a cargo del fiscal Jorge Viego.

Se supo que se ordenó el secuestro preventivo de las armas reglamentarias, con sus respectivos cargadores, a 12 policías que tomaron parte del operativo.

¿Acompañante liberado?

Y si bien por el momento no hay información oficial, se supo extraoficialmente que el acompañante de González en el Volkswagen Voyage, a quien algunas fuentes identificaron como Federico Crespo, fue liberado anoche por orden de Viego.

Se supone que el joven, que recibió una o dos heridas de bala en la zona de los glúteos, no disparó en medio de la fuga, porque de lo contrario tendría que encontrarse privado de la libertad.

De todas maneras, se cree que acompañó al conductor hasta el lugar del hecho de origen, sobre las 15 de ayer, cuando se produjo el intento de homicidio de Franco Jesús Aguilante López (21), por un presunto ajuste de cuentas, en Descalzi 517.

Y también que acompañó en toda la fuga a González, desde Patagones y los más de 150 kilómetros de ruta recorridos, hasta que el coche chocó a toda velocidad a dos patrulleros, en el límite con el partido de Villarino y, en medio de un tiroteo, se produjo el desenlace fatal, con la muerte de un disparo del conductor.

Los policías que estaban presentes aseguraron que, acorralado, González se quitó la vida, aunque esa situación quedará debidamente confirmada con las pericias que realizará la Policía Federal.