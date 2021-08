Gobierno y AFA definirán mañana el protocolo de acceso para el partido de la Selección en River

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) definirán mañana el protocolo de acceso del público al partido del seleccionado argentino y Bolivia, que se disputará el jueves 9 de septiembre en el estadio de River Plate por las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial Qatar 2022.



La ministra de Salud, Carla Vizzotti; el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y el jefe médico de la AFA, Donato Villani, tuvieron esta tarde un primer contacto virtual con el que se avanzó en las medidas que serán comunicadas este viernes luego de un nuevo encuentro telemático.



De esta segunda reunión, prevista en horario matutino, también participarán funcionarios de la cartera de Seguridad con el objetivo de garantizar un operativo que facilite el ingreso y evite aglomeraciones en los accesos del estadio Monumental.



Argentina-Bolivia, correspondiente a la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, se disputará el jueves 9 desde las 20:30 y será el primer partido de fútbol con público en el país desde que se decretó la pandemia de coronavirus.





Vizzotti y Lammens anunciaron el martes pasado en conferencia de prensa que ese encuentro tendrá un aforo habilitado del 30 por ciento y que servirá como "prueba piloto" para el regreso paulatino de los hinchas a los estadios del fútbol argentino.



Desde esa confirmación, la mayor expectativa se centró en los requisitos que se le exigirá a los fanáticos que asistan a ver al equipo capitaneado por Lionel Messi, que jugará en Argentina por primera vez desde la conquista de la Copa América Brasil 2021 el 10 de julio pasado.



"En ese aspecto no hubo ninguna definición. En la reunión de mañana, a la que se sumará la gente de Seguridad, seguramente quede resuelto y será comunicado", adelantó una fuente ministerial.



Una de las mayores preocupaciones de las autoridades nacionales se centra en la necesidad de que la entrada del público al estadio de River Plate sea fluido y no se generen trabas por los controles sanitarios.



En virtud del cupo de espectadores autorizados para el partido con Bolivia se espera que asistan al Monumental entre 20 y 23 mil personas, lo que exige un operativo de control eficiente para evitar concentraciones.



Dentro del Monumental, se dispondrá un cuerpo de agentes dedicados a garantizar el distanciamiento social entre los hinchas y el correcto uso de tapabocas.



Otro de los puntos importantes por decidir se vincula con las exigencias sanitarias para acceder a la cancha. "Todavía está en discusión si se va a pedir certificado de vacunación, un testeo negativo para el ingreso o simplemente una declaración jurada sobre la condición libre de Covid-19", explicaron voceros de la AFA.



Del éxito de la prueba en Argentina-Bolivia dependerá el regreso progresivo de los hinchas a los partidos de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), algo que el gobierno espera concretar para fines de septiembre, según admitió Lammens esta semana.



El último partido con público en la Argentina se jugó el 10 de marzo de 2020 en la Bombonera, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.



Un día antes, en la cancha de Estudiantes de La Plata, se jugó el último encuentro con gente en las tribunas pero por torneos locales: la derrota del conjunto local ante Racing Club (2-1) por la Superliga 2019/20.



El seleccionado argentino volverá a jugar en octubre dos partidos como local que todavía no tienen sede designada: versus Uruguay y Perú, ambos por las Eliminatorias para Qatar 2022.



El resto de los países de Sudamérica está tomando medidas similares en lo que respecta al fútbol: Colombia autorizó un aforo del 25% del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, para los partidos de Eliminatorias; y Bolivia analiza permitir hasta el 50% del Hernando Siles de La Paz.



También habrá público en los dos partidos de visitante que afrontará el seleccionado que dirige Lionel Scaloni en septiembre: Venezuela permitirá el ingreso de seis mil hinchas al estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo (el jueves 2), y Brasil hará lo propio el domingo 5, cuando habrá 12 mil "torcedores" en el Arena San Pablo.