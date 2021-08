Hockey: Los Leoncitos buscan el pase a semifinales ante Trinidad y Tobago

Con el cerrensa Nicolás Martín, el seleccionado argentino masculino juvenil disputa hoy la segunda fecha del Campeonato Panamericano que se desarrolla en Santiago, Chile.

Los Leoncitos se medirán ante Trinidad y Tobago, desde las 16, por un lugar en la semifinales del certamen que otorgará dos plazas para el Mundial de la categoría.

En el estreno, el combinado nacional se impuso ante Estados Unidos por 2 a 0.

En tanto su rival de esta tarde cayó ante los estadounidenses por 3 a 2, por lo que un empate le alcanzaría a Argentina para estar en semifinales.

Este partido marcó un hito para el hockey de nuestra ciudad, ya que Martín (exjugador de Universitario, hoy en San Fernando) se convirtió en el primer jugador surgido de un club de la Asociación Bahiense de Hockey en disputar un torneo oficial con el combinado de varones.

“Estoy muy contento, no me la esperaba. Estaba disfrutando de otras cosas, pensando en el Mundial y, de la nada, me llamó el entrenador diciéndome que el día siguiente a las 6 de la mañana salíamos para Chile”, le contó Nico a la prensa oficial de la ABH.

“Estaba con muchos nervios, emoción y ganas, pero también incertidumbre, porque sabíamos que salíamos pero no ni de dónde, cómo y cuándo. Ya en el aeropuerto, me encontraba más tranquilo y preparado”, agregó el cerrense.

“Somos un hermoso grupo, hay mucho compañerismo y apoyo entre todos. Y con las ganas de jugar el torneo que sobraban por haber quedado afuera en una primera instancia. Es un orgullo vestir la celeste y blanca”, cerró.

Tras la fase de grupo, las semifinales están programadas para el viernes 27 y la final, para el sábado 28.

Eliminadas

Por la rama femenina del Panamericano, el seleccionado argentino cayó ayer ante Canadá (por 1 a 0) y no pudo avanzar a semifinales.

De esta maneras, Las Leoncitas se quedaron sin chances de ir al Mundial de la categoría, tras haber empatado sin goles en la primera jornada ante Uruguay.

Ahora, Argentina jugará por el quinto puesto ante Trinidad y Tobago.

Esta situación histórica, desató las críticas de algunas Leonas históricas ya que Argentina se presentó en Chile con seleccionado de urgencia, integrado por la Selección de Mendoza ya que el equipo que viajó a disputar el certamen quedó aislado por un caso de COVID-19.

Lo mismo le sucedió al plantel y cuerpo técnico del equipo masculino, ya que todos fueron tomados como contactos estrechos por viajar en el mismo micro.

Los varones fueron reemplazado por el grupo de jugadores que habían formado parte de la preparación pero no habían quedado en la lista definitiva.

"No encuentro palabras para describir los sentimientos que tengo en este momento! NO TOQUEN A UNA SOLO JUGADORA EH! Que la culpa viene bien de arriba. INCAPACIDAD DIRIGENCIAL ABSOLUTA! Les Rompieron todos los sueños!!", publicó Vanina Oneto una de las Leonas fundacionales que bancó a las chicas con el hashtag #LeoncitasGRACIAS

Otra histórica que también se sumó a los reclamos fue Magdalena Aceiga: "Lo que paso con los/las junior de Argentina es un papelón y la Confederación debería hacerse cargo de toda esta desprolijidad y me quiero imaginar que alguna/o debería renunciar! Las jugadoras/es se preparan para esto y queda el sueño truncado por una mala organización! Dios mío", publicó.

Lo que paso con los/las junior de Argentina es un papelón y la Confederación debería hacerse cargo de toda esta desprolijidad y me quiero imaginar que alguna/o debería renunciar!

Una situación similar se vivió cuando en la pevia al torneo, la mendocina Silvina D'Elía, también de gran paso por Las Leonas, criticó duramente a la Confederación Argentina en su cuenta de Twitter.

