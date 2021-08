Hockey: Aníbal Fernández explicó la difícil situación que pasaron los Seleccionados Juveniles

El presidente de la Confederación Argentina de Hockey, Aníbal Fernández, habló ayer tras la difícil situación que le tocó atravesar a los seleccionados juveniles de Damas y Caballeros que iban a participar del Campeonato Panamericano que se disputa en Chile.

Un caso positivo de COVID-19 en la delegación obligó a aislar a los dos planteles y cuerpos técnicos, ya que fueron considerados contactos estrechos por viajar todos en el mismo ómnibus.

Esto hizo que el combinado femenino debiera llamar de urgencia a jugadoras en su mayoría de Mendoza y el masculino a aquellos jugadores que se encontraban formando parte del proceso previo pero habían quedado fuera de la lista principal, entre ellos el cerrense Nicolás Martín.

Esta situación generó la críticas de Silvina "Piti" D'Elía, exjugadora de Las Leonas, quien señaló a través de su cuenta de Twitter "los dos equipos argentinos se pierden de ir a los panamericanos de Chile por una mala gestión de la CAH nuevamente" y agregó que no tiene "un problema personal con Aníbal (presidente actual) ni Miguel (anterior presidente) ni el anterior, sino con la mala gestión de todos. El deporte creció, las y los deportistas se volvieron mas profesionales y la CAH empeoró", entendió.

En ese sentido, Fernández aclaró que al no haber vuelos de Buenos Aires a Santiago, "tomamos la decisión de volar a Mendoza y allí tomar un micro hacia Chile" y que se usó el mismo micro para los dos planteles "porque venían de estar en una cápsula y todos los PCR dieron negativos en Argentina".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Con respecto a la segunda denuncia de D'Elía, sobre la falta de ropa, Fernández explicó que "la indumentaria de la Selección ya estaba confeccionada, a medida, con nombres y números" y agregó: "también les llegó ropa de vestir, pero en algunos casos no está ajustada al talle de cada jugador, porque nunca nadie lo pensó eso. Compréndannos, hay 58 personas que viajaron y no pudieron jugar, todos ellos tenían ropa propia, diseñada, estampada con nombres, con todo lo que tenía que tener. No se tiene una sobreabundancia de ropa, porque Adidas también nos cortó los presupuestos a nosotros como hizo con el fútbol, con River y con otros equipos que tiene. Con esas limitaciones viajamos, por eso armamos los equipos de la mejor manera que pudimos. Hoy jugaron los dos equipos con ropa de la Selección, y la ropa para andar ya la tienen a disposición. Es posible que a alguno le quede un poquito más grande, nadie pudo haberlo armado porque no estaba pensado, magos no somos".

Los 2 equipos argentinos se pierden de ir a los panamericanos de Chile por una mala gestion de la CAH nuevamente. No es el presidente actual, ni el anterior, ni el anterior, es de hace tiempo y en TODO. Si, no gusta que se sepa, pero de una vez por todas esto tiene que cambiar... — Piti D'Elia (@pitidelia) August 22, 2021

Además, habló directamente de las acusaciones de D'Elía: "me parece saludable que una exintegrante, hasta hace pocos días, de Las Leonas, reconocida mundialmente, se preocupe, pero debe saber primero todo lo que se hizo y que no dejamos a nadie en banda, porque para que esto pueda cumplirse no hubo más remedio que usar micros, no porque quisiéramos, sino porque no hay aviones".

"Yo creo que tiene buena fe, nunca creo mal, siempre le he tenido mucho aprecio y siempre la he escuchado hablar de buena fe. Entonces tengo que apoyarme en la buena fe de ella, no tengo por qué enojarme, al contrario, pero sí quiero decir la verdad", agregó el dirigente al respecto, y prosiguió explicando que "la verdad es esta que les cuento yo: pelear todos los días hasta larguísimas horas de la noche para poder hacerlo, para conseguir los salvoconductos con Chile, para hablar al máximo nivel y por mis conocimientos nacionales e internacionales resolver un montón de cosas que antes se hubiesen hecho mucho más difíciles, y sin embargo no las facturo, no las cuento, no las ando pregonando. Se presentaron dos Seleccionados en condiciones y me siento absolutamente representado por las chicas mendocinas y por todos los chicos".

"Somos más de 20", la bandera con la que posaron ayer Los Leoncitos, con el cerrense Nicolás Martín.



En cuanto al regreso de los planteles que se encuentran aislados, Fernández señaló lo siguiente: "Los boletos ya están pagos. Estamos diseñando un formato que nos permita traerlos lo más pronto posible, porque la situación del cruce es imposible. Estamos muy encima del tema, encontrándole una situación definitiva, con lo cual nadie le deja de prestar atención a esto".

Además, explicó que "hasta ahora dan todos los testeos dan negativo, no tenemos otra cosa. Hasta donde conocemos nosotros es un positivo que está aislado, es muy penoso lo que nos pasó. ¿Nos ponemos a llorar? No, hay que afrontar las cosas. Los chicos mandaron un video a quienes están representándonos en este momento dándoles fuerza, a mí me llena de orgullo eso. Ahora, nadie los dejó solos, estamos protegiéndolos, acompañándolos de la mejor manera, pero hay una pandemia y somos conscientes de lo que sucede".

Finalmente, adelantó que la delegación seguramente tendrá que hacer cuarentena al regresar al país, pero aclaró que "van a venir todos los PCR como lo hemos hecho en todos los casos, nunca hemos dejado de hacer cada uno de los testeos a nuestros jugadores". (La Nueva. y mdzol.com).