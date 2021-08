Antonio Gasalla se retira de los escenarios: "Tengo 80 años, ¡trabajé casi 60 sin parar!"

Cuando todavía el mundo no se había paralizado por la pandemia de Covid-19, Antonio Gasalla había decidido recluirse en su departamento ubicado en Recoleta. Luego de levantar Gasalla, el espectáculo teatral que hacía junto a Marcelo Polino en Mar del Plata, por sus problemas de salud, el destacado actor decidió tomarse un tiempo lejos de los medios para cuidarse.

Semanas más tarde comenzó la cuarentena, toda la actividad artística se vio severamente afectada y por la suma de estos factores, el humorista nacido en Ramos Mejía no volvió a actuar. "Tengo 80 años, ¡trabajé casi 60 sin parar!", manifestó en diálogo con Clarín y dejó en claro que no está en sus planes volver a subirse a los escenarios.

En referencia a los protocolos que surgieron para evitar la propagación del virus en la salas disparó: "En un teatro con 800 localidades, hoy hay 200 porque sacan filas. No quiero trabajar así. Yo quiero hacer teatro bajando del escenario, hablando con la gente. Y eso no se puede hacer más". Y por lo visto, no tiene en planes adaptarse a esta nueva modalidad de trabajo. "El que lo necesita hacer que lo haga. A mí no me van a ver más", sentenció.

Por su parte, Polino, que es uno de sus íntimos amigos, dio más detalles de cómo es la vida del humorista. "Está complicado porque es una persona de riesgo, está en su casa y no hay un panorama de volver a actuar. Es una persona de 80 años que está lúcida, escribiendo y en su casa. Tiene las dos dosis de la vacuna y eso lo tranquilizó bastante. Es un mundo que nos paró a todos", declaró en un móvil con A la tarde, el ciclo de Karina Mazzocco en América TV.

Cabe recordar que las últimas apariciones de Gasalla en los medios causaron controversias, ya que no se dirigió de la mejor manera a los cronistas que lo iban a buscar a la salida del teatro en Mar del Plata y hasta llegó a insultarlos. Además, venía de renunciar a varios de su trabajos. Desde el jurado de ShowMatch en 2015, el programa de Susana Giménez, una obra de Villa Carlos Paz junto a Peter Alfonso y su propio espectáculo. (NA)