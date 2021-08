Coronel Rosales: denuncian atropello y amedrentamiento contra un candidato del Frente de Todos

Guillermo Ausili, segundo precandidado a concejal por el Frente de Todos en Coronel Rosales por una de las dos listas que se presentan a nivel local, denunció que fue maltratado y hasta amenazado con armas el último viernes por precandidatos de la otra lista y funcionarios de Prefectura, durante el acto que realizó Victoria Tolosa Paz en Puerto Rosales.

“Cuando llegué al lugar, Rodrigo Sartori –precandidato a concejal por la otra lista- me empezó a agredir verbalmente, con frases misóginas hacia la primera precandidata de mi espacio, Natalia Suárez. Acto seguido, llegó el titular del puerto, Rodrigo Aristimuño, con dos prefectos, que me muestran el arma reglamentaria y me echan del lugar”, dijo por LU2.

Ausili señaló que posteriormente llevó a cabo la denuncia correspondiente y que la Justicia está llevando a cabo las actuaciones respectivas.

"Soy escritor de novelas, me conoce mucha gente en Bahía y en Punta Alta. Si bien milito, no soy un político activo, pero nunca había tenido ningún problema. Dios me dio la fortaleza de no contestar la agresión. No pude hablar con Tolosa Paz, aunque se comunicó conmigo Jorge Izarra y éste se lo transfirió a Enrique Dichiara para que se lo comentara", comentó.

"Las ideas se deben debatir con un mutuo respeto. Todos queremos un país y una ciudad mejor, sea del especio que sea", cerró Ausili.