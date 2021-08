Olimpo-Villa Mitre: un megaoperativo policial y 7 vallados alrededor del estadio

“El operativo está listo, diagramado de principio a fin, solo esperamos que no haya sorpresas y que salga todo bien”, le manifestó a La Nueva. el comisario inspector Gonzalo Bezos, jefe de la Estación de Policía de nuestra ciudad.

Este miércoles, Olimpo y Villa Mitre animarán el segundo clásico del año, esta vez en el estadio Roberto Carminatti del aurinegro y por la fecha 19 de la Zona 1 del torneo Federal A.

Aunque es sin público, el operativo se seguridad contará con 149 efectivos correspondientes a la Policía de la provincia de Buenos Aires (habrá agentes de las siete comisarías bahienses), al Grupo GAD y a los cuerpos de Infantería, Caballería Montada, Seguridad, Comunicaciones e Inteligencia.

Además, Bezos confirmó que se instalarán 7 vallados perimetrales a dos cuadras a la redonda del estadio: avenida Colón y 9 de Julio, Moreno y Almafuerte, Moreno y Sixto Laspiur, avenida Colón y Brickman, Chile y Donado, Angel Brunel y Donado y O´ Higgins y Santa Fe).

“También contaremos con monitoreo y presencia en los distintos puntos donde pueden llegar a estar los parciales de ambos bandos. Por el lado de Olimpo, cubriremos la zona que es jurisdicción de la Comisaría Quinta (Noroeste, Maldonado, Vista Alegre, Villa Nocito y Bajo Rondeau), mientras que en Villa Mitre estaremos atentos a las cinco esquinas, a las arterias cercanas a la sede y al sector de Montevideo y Brown”, admitió Bezos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El operativo se pone en marcha a las 11.30 y culmina a las 18, casi una hora después de la finalización del cotejo.

“Más allá de que todos saben que solo podrán ingresar las personas acreditadas y los dirigentes que estén anotados en una lista previa, a los directivos de Villa Mitre ya les avisamos que van a entrar junto al plantel, es decir que del club deberán venir todos juntos”, afirmó Bezos.

En la semana se habló mucho sobre una cierta cantidad de pirotecnia que la “barra” olimpiense había adquirido para este compromiso, con la idea de hacerla explotar en inmediaciones del Carminatti.

“Eso no va a pasar. Nos dijeron que habían hecho un rifa para comprar cohetes y bombas de humo, pero si llegan a tirar algo de eso, va a ser donde se reúnan para ver el partido, en Chaco y avenida Colón y Chaco y Juan Molina. Son sectores alejados del estadio, así que no habrá mayores problemas para que detonen la pirotecnia, siempre y cuando no molesten a los vecinos”, contó el comisario.

Con respecto a la “interna” de la banda de Olimpo o a posibles amenazas entre aurinegros y tricolores, Bezos fue tajante: “la interna que hubo quedó disipada. En la semana nos reunimos con integrantes de ambas facciones y nos comunicaron que iban a empezar a remar juntos por el bien de Olimpo. Es más, nos aclararon que entre ellos está todo bien y nació un nuevo grupo: Olimpo Unido. Y con respecto a ciertos cruces en las redes entre simpatizantes de un equipo y del otro no hemos recibido denuncias ni nos han dicho nada, así que esperamos que siga todo así”.

Al final, Bezos aclaró: “en caso de que haya un ganador, vamos a ir a monitorear y a controlar los festejos que se puedan llegar a dar, sea en el lugar que sea”.