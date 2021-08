Si en invierno ya falta agua..., se acerca Dasso y los "trimmigrants" bahienses

--Buen día, Juan. Lamentablemente la épica no pudo ser. ¿Final de un ciclo?

--¿Te referís al partido que jugaron contra Estudiantes y a la salida de Russo?

--No, eso se venía venir. Me refiero al feo papel que hicieron en Brasil.

--Peor fue lo de ustedes, con escándalo incluido.

--Uh... cambiemos de tema porque veo que estás entrando en calor. ¿Con qué empezamos?

--Con una queja. Al igual que otros bahienses, ya en agosto ABSA nos empieza a dejar sin agua.

--No me digas que volviste a ducharte con agua de perforación.

--Estuve muy cerca, pero el problema empieza a hacerse notar y no quiero pensar lo que va a ser en el verano.

--¿Las obras en marcha no ayudarán?

--No, fijate que algunas de las más importantes o recién se licitaron o se van a licitar y son trabajos que insumen entre un año y un año y medio, así que te diría que probablemente tengamos dos veranos muy duros, si es que todo marcha bien.

--¿Habrá que hacer como Maxi Görg y ganarle a la empresa en la justicia?

--No soy abogado, pero vivo muy cerca, así que en cualquier momento le toco timbre para que me dé letra. Igual veremos si, como determinó el juez, la empresa cumplirá con su obligatoriedad de prestar el servicio y la prohibición de cobrar la factura hasta que el servicio se preste.

--El otro día en lanueva.com Sergio Stefanazzi, vecino de la zona de Altos de Bahía y Palos Verdes e integrante de la Mesa del Agua, contó que el fin de semana pasado, con temperaturas de hasta 20ºC, se notó la falta de suministro.

--Sí claro, ratifica lo que yo vivo en carne propia, pero ese vecino dijo algo más grave, dijo que hace meses que no se viene reuniendo la Mesa del Agua y que no se ve que se haya avanzado con las obras necesarias.

--Ya que volvimos al tema obras, no me dijiste nada de la planta de reúso de líquidos cloacales por parte de la industria, ¿avanza ese proyecto?

--Mirá, tengo entendido que varias empresas no ven con muy buenos ojos hacer las inversiones necesarias y que luego ABSA les pague con agua.

--¿Por?

--No sé si dudan de que la empresa provincial, en virtud de sus antecedentes, luego vaya a cumplir, pero sé que prefieren ser ellas mismas las que se encarguen de todo.

--Entiendo. Sigamos con obras, comentame algo de la avenida Dasso, hace rato que no me decís nada.

--Es verdad, hace rato que no hablamos de los trabajos que encararon la Muni y el Consorcio de Puerto. Tengo entendido que el porcentaje de ejecución de esa gran autovía supera el 60 por ciento.

--¿Y para cuándo el corte de cintas?

--Probablemente para noviembre, quizás principios de diciembre. Se trata de una obra compleja, no sólo por su magnitud, sino porque fueron necesarias algunas redeterminaciones y con interferencias de muchos servicios. Acordate que inicialmente el plazo de ejecución era de un año y comenzó a fines de junio de 2020.

--Sí, es una obra muy grande.

--Tal cual, fíjate que entre la ruta nacional 3 y la calle Santa María se realizarán 4 trochas de hormigón y calles laterales, así como un puente peatonal y obras de parquización, desagües pluviales, iluminación, ciclovías y veredas.

--Mientras le pedimos a Tito otro café hablemos de un tema que lamentablemente no podemos obviar: el Covid -19. Hay una fuerte reducción de los contagios, ¿no?

--Eso dicen las cifras, pero hay que seguir insistiendo fuertemente con la vacunación y la prevención. Por eso no sé si ciertas medidas van a ayudar, sobre todo en vísperas de la Tercera Ola.

--¿Te referís a los recitales, por ejemplo?

--Sí, es algo que lamentablemente nuestro querido Palito Corbera hubiese querido ver pero la pandemia no lo quiso. Igual hay quienes tienen sus reservas.

--Incluso fijate que los propietarios de locales bailables acudieron al municipio para solicitar que gestionen ante Provincia una ampliación horaria y el cambio de formato a “formato bailable”

--Sí y como opción complementaria, en caso de ser autorizados, piensan en requerir a los asistentes la constancia de vacunación. Igual te comento que hay locales que a partir de determinada hora se convierten en boliches bailables.

--Uno clausuraron el otro día.

--Hay muchos más...

--Me falta noche...

--A varios inspectores también. Acordate que días atrás el jefe de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, anunció un tope horario obligatorio de funcionamiento hasta las 3AM en las actividades de bares y cervecerías, por pedido de intendentes del Interior a quienes se les dificultaba a altas horas de la madrugada de contar con el personal suficiente para fiscalizar el efectivo cumplimiento de los protocolos.

--Bueno, ¿por dónde seguimos?

--Ya que estamos en una temática juvenil, te quería comentar algunas cuestiones vinculadas con una tendencia que sigue en aumento.

--¿Los conflictos en el Paseo de las Esculturas?

--No, de este tema nunca hablamos y tiene que ver con que cada vez más jóvenes bahienses de clase media–alta viajan al norte de California, Estados Unidos, para trabajar en las plantaciones de marihuana.

--Interesante, seguí.

--Esto sucede hace tiempo, pero ahora me puse a hacer cálculos y como mínimo son 20 los jóvenes locales que se han ido, muchos con ansias de aventura porque viven en carpas y en tierras desconocidas, pero también de muchos dólares.

--¿Cuánto ganan?

--Me dijeron que hasta 2 mil dólares por semana, pero dependiendo del rendimiento de cada uno, te diría que sería más real hablar de entre 4 mil y 7 mil dólares.

--¿En qué consiste el trabajo?

--En regar y sobre todo en “trimming”, que, para que entiendas, es recortar con unas tijeras las hojas del cogollo de cannabis. Con el tiempo vas adquiriendo más habilidad y ganás más. Por eso a quienes realizan ese trabajo golondrina, porque se van mudando de plantación en plantación, los llaman “trimmigrants” y hay muchísimos argentinos.

--Y California debe ser un emporio de eso porque allá la marihuana es legal.

--Tal cual, pero ojo, que muchas veces los chicos no saben dónde van porque hay de todo, es decir, hay farmers legales y otros que lo hacen al margen de la ley. Así que no creas que todo está libre de riesgos.

--Además del tema de la plata, ¿hay una moda?

--Sí, claro, hay una tendencia a hacer alguna experiencia en el extranjero y no me refiero a una beca de posgrado, pero me llama la atención que jóvenes de familias con muy buen pasar después terminan en otros países limpiando casas o de mozos, pero mejor pasemos a otras cuestiones porque esto daría para un interminable debate.

--Tenés razón. Por eso, aprovechando tus virtudes de viejo sabueso, contame algo más de los allanamientos en el caso Gabriel García Gurrea.

--Lo que sé es que su pareja, Pamela Antúnez, se enojó bastante porque es el tercer allanamiento que le hacen. Siente que la están presionando.

--Pero tenés algún dato de la investigación...

--Algo interesante es que del análisis de las comunicaciones, algunos investigadores señalan que son tan importantes las llamadas como los silencios.

--¿Adónde apuntás?

--Tanto en el silencio de Antúnez como en el de su pareja, el vecino Marcelo Campetella, en la franja horaria del 19 de mayo, después de las 20 hasta medianoche, se produce un silencio en las comunicaciones que es un poco sugestivo y da para sospechar, pero no hay pruebas directas para vincularlos con la desaparición de García Gurrea.

--¿Encontraron manchas de sangre en los allanamientos?

--Las pericias con luminol para detectar manchas de sangre que iban a hacer el jueves en los autos, se van a hacer esta semana. Los investigadores le ponen más énfasis en estas pericias que en la de las casas, sobre todo en un Citroen C4 propiedad de la hija de Antúnez, pero habrá que ver si encuentran algo, el martes.

--Antes que me olvide. Esta semana se van a cumplir tres meses del atentado contra el local de La Cámpora. ¿Hay alguna novedad?

--Ninguna. Aparentemente no hay relación directa con el joven que se detuvo en Tandil por tener panfletos con la misma tipografía y descripción a los que arrojaron en el local de Donado y Beruti. Pero hay algo que me llama mucho la atención.

--¿Qué?

--Que los días siguientes al atentado todos pusieron el grito en el cielo, exponiendo, y con razón, la gravedad del hecho, pero luego esas voces desaparecieron y lo peor que puede pasar, en estos casos, es que no se llegue a descubrir a los culpables y que la verdad no aparezca.

--Totalmente de acuerdo, pero pasemos a otra cosa. ¿Dale?

--Ok, raro que no me preguntaste nada del tema de los camiones en el puerto que te comenté la semana pasada.

--Es verdad. Por suerte no pasó a mayores.

--Así es, gracias al acuerdo que se logró entre el Sindicato de Fleteros y el Consorcio, no se produjeron medidas de fuerza. Esto es algo que la Argentina necesita para crecer, es decir, madurez, tender puentes y zanjar las diferencias, tratando de evitar la intermediación que muchas veces hace que se deteriore la tarifa.

--Lo bueno es que a partir de ahora el puerto podrá trabajar normalmente, sin amenazas de cortes.

--Así es, y no es poco. Ya se trabaja en una agenda en común y una línea de trabajo que canalizara la problemática del transporte

--Ok, vayamos a otras cuestiones empresariales. Me enviaron datos de la ronda de negocios Desarrollo Cliente Proveedor que hará la Unión Industrial local el 15 de septiembre. Es una modalidad de entrevistas que conecta a Empresas Clientes y Empresas Proveedoras, y promueve redes de negocios.

--¿Está dirigida a las pymes?

--Exacto, del centro y sur bonaerense. Allí tendrán la oportunidad de presentarse como posibles proveedoras de las grandes compañías.

--¿Algo más?

--Sí. Quizás por ahí tenés algún joven estudiante o recién graduado conocido al que le puede interesar esto que traje.

--¿A ver?

--Se trata de una gira que realiza el Grupo Techint por distintas ciudades del interior del país buscando interesados en participar de las Prácticas Educativas de Verano (PEV) y su Programa de Jóvenes Profesionales (JP). Buscan incorporar a 400 estudiantes o graduados de Ingenierías, Ciencias Económicas y Sistemas.

--¿Qué son las Prácticas Educativas de Verano (PEV)?

--Tienen una duración de tres meses, de enero a marzo, son remuneradas y durante su transcurso, los aplicantes llevan adelante un proyecto específico con tareas y responsabilidades asignadas, que complementará profesionalmente su formación académica.

--¿Y el otro programa?

--Está orientado a graduados recientes o estudiantes en su último año de carrera, que busquen una incorporación efectiva. Los interesados deben postularse ingresando en careers.techint.com, filtrar por la palabra clave “PEV” o “JP”, y seleccionar la localidad en la que le gustaría aplicar. Una vez postulado y si tu perfil coincide con los requisitos la empresa se contacta para iniciar el proceso de selección.

--Bueno, muy completo, pero vayamos levantando campamento porque se hace la hora de prender el fuego.

--¿Algún corte de vaca china?

--Todo suma amigo, lo importante es cumplir con el ritual. Nos vemos en una semana.

--Dale, hasta el próximo domingo.