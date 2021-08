Raúl Lavié llega a Bahía Blanca con su espectáculo "Piazzolla Inmortal"

En 2021 se cumplen 100 años del nacimiento de Astor Piazzolla, quien nació el 11 de marzo de 1921, y es un hecho que, por supuesto, no pasa desapercibido en el mundo del tango. Por este aniversario, Raúl Lavié va a presentar en Bahía Blanca, el sábado que viene, un espectáculo llamado Piazzolla Inmortal.

En comunicación con La Nueva., Lavié contó que es un show que estrenó el 10 de abril de este año en Buenos Aires. "Necesitaba hacerle un homenaje, así como también por reivindicación por todo lo que sufrió en su vida por el público argentino. En otros lugares lo amaron", contó sobre el compositor, a quien conoció en 1966 y los unió una gran amistad.

"En el 69 explotó 'Balada por un loco', salió segunda en una elección tan controvertida en el Luna Park [en el Primer Festival Iberoamericano de la Danza y la Canción]. Fue una gran grieta, lo tildaban de asesino del tango. Me encuentro con esto y dije 'tengo que asumirme como defensor de Astor, porque lo admiro profundamente. Lo que él está haciendo con el tango, darle una renovación, es justo, y una forma de que el género siga existiendo'".

"Por eso en el 70 grabé los primeros temas —siguió explicando Lavié—, aunque los directivos de la compañía no querían hacerlo porque no era comercial, yo les dije 'si no me permiten grabar lo que quiero, no grabo', y me dicen 'bueno, no se vaya, dígame qué quiere grabar, hagamos un trato: le dejo que elija los músicos y todo lo que quiera, pero si le edito el disco y no pasa nada, usted va a obedecerme y hacer lo que pida que grabe', nos dimos la mano, hicimos el lanzamiento y fue un éxito muy grande".

"Pude grabar dos discos más con la música de Astor y ese fue el comienzo de mi apoyo. Actuamos juntos, un día me pidió que colabore con él porque Amelita Baltar estaba enferma y me di cuenta de cómo era atacado por el público argentino. Lo silbaban cuando tocaba. En La Plata frente a la Casa de Gobierno, cuando cruzamos el lugar, mucha gente lo quería agredir, estiraban el brazo para golpearlo. Yo no podía entender que a un artista que tiene un punto de vista sobre su música se lo condene y se lo maltrate de esa forma", contó.

"Me fui enterando de sus deseos de que se escuchara en el 2000, en el 3000 y mas allá, por siempre. Él tenia fe en los músicos jóvenes y eso me inspiró a hacer este Piazzolla Inmortal, con músicos jóvenes maravillosos. También voces jóvenes, como Franco Zacarías. Para que los jóvenes se vayan integrando con la música de Piazzolla, están viviendo una época de otras formas de encarar la música y es fundamental para que la de Astor siga existiendo", explicó.

En Piazzolla Inmortal canta los grandes éxitos del mítico compositor y bandoneonista, junto con un quinteto integrado por jóvenes músicos, así también como bailarines y cantantes. El show es el próximo sábado 28 de agosto a las 21 en el Gran Plaza Teatro y las entradas pueden conseguirse en TicketBahia.com.

"Trabajé muchísimo para hacerlo —contó Lavié—, creo que me salió un espectáculo redondo. Quiero agradecer a la productora Marita Guercio, que se la jugó, nadie se animó a armar algo durante la época de la pandemia".