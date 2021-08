Vuelve a competir la estrella estadounidense Simone Biles

La estrella estadounidense de gimnasia artística Simone Biles, que se bajó de cinco pruebas durante los Juegos Olímpicos Tokio 2020 para preservar su salud mental, figura en la lista de inscriptas para la final de barra de equilibrio que se celebrará mañana en el Centro de Gimnasia Ariake Biles, de 24 años, integra la nómina de ocho participantes, informó la web oficial de Tokio 2020, y debería entrar en acción a partir de las 5:50 de Argentina en una prueba que acaparará la atención mundial después de confesar su crisis psicológica.

La estadounidense paró de competir en Tokio 2020 el pasado martes 27 en la prueba femenina por equipos invocando la necesidad de proteger su salud mental y física.

Después de esa decisión, la estadounidense comunicó su baja en el concurso individual, las finales de salto, barras asimétricas y suelo.

"Desde que entro al tapiz, estoy yo sola con mi cabeza, tratando con demonios en mi cabeza (...) Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi salud y mi bienestar", explicó Biles a la prensa después de la primera baja que provocó la sorpresa de la comunidad deportiva mundial. Biles, cuatro veces campeona olímpica en Río 2016, había abandonado a sus compañeras, tras su paso por el primer aparato, la barra de equilibrio, donde estuvo por debajo de sus estándares, con una nota de 13,766 puntos.

"No tengo tanta confianza en mi como antes, no sé si es una cuestión de edad. Estoy un poco más nerviosa cuando estoy haciendo mi deporte. Tengo la impresión de que ya no puedo disfrutar como antes", contó la atleta oriunda del estado de Ohio.