Pezzella se despidió de Fiorentina: "Di todo por amor al club y a la ciudad"

El bahiense Germán Pezzella se despidió de Fiorentina con un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram, dedicado al club, sus hinchas y a la ciudad de Florencia.

"Una cosa les puedo asegurar, di todo lo que tenía de mí desde el primer hasta el último día, simplemente por amor a un club y a una ciudad", publicó el defensor de 30 años.

Tras cuatro temporadas en el elenco de Florencia, Germán regresará al Betis de España, su primer club en Europa tras un gran paso por River.

Pezzella firmará por cuatro temporadas con el elenco español, que compró su pase en 4 millones de euros.

En su paso por Italia disputó 131 partido en la Serie A, llegando a ser capitán y referente del equipo.

El mensaje completo:

"Es imposible que las lágrimas no llenen mis ojos mientras escribo, y las palabras seguramente no podrán reflejar lo que siento. Han sido 4 temporadas intensas, llenas de momentos diferentes, pero me voy de Florencia con lo más importante que me han dado: su cariño.

Sobre todo en los momentos en que tantos desaparecen, nos han puesto de pie. Y ese vínculo que se ha creado, nadie podrá romperlo. Una cosa les puedo asegurar, di todo lo que tenía de mí desde el primer hasta el último día, simplemente por amor a un club y a una ciudad.

Siempre los llevaré en mi corazón y en la piel, porque hay cosas que son para toda la vida, y Florencia y Fiorentina son para mí y mi familia.

Los quiero para siempre. Germán".