El motivo por el que Pachu Peña vendió su cuenta de Twitter

Hace tiempo que Pachu Peña es muy activo en sus redes sociales, donde a diario responde mensajes de sus seguidores, graba saludos para sus fanáticos e intenta cumplir con todo lo que le piden para que su público esté contento. Sin embargo, en los últimos días su perfil de Twitter cambió repentinamente. La cuenta que acumulaba más de medio millón de seguidores comenzó a publicar contenido en inglés, vinculado al negocio de las criptomonedas, algunos pensaron que lo habían hackeado, otros que la había vendido y finalmente el humorista explicó el motivo por el que ya no tiene su perfil.

“Yo lo vengo siguiendo en Twitter y quiero saber: ¿Qué hizo? ¿Vendió la cuenta? ¿La entregó? ¿No existe más? Ahora retuitea cosas en inglés”, preguntó Marcelo Tinelli en la pista de ShowMatch: La academia. Y minutos antes de bailar, el actor se sinceró: “No te voy a mentir a vos y menos a la gente. Me ofrecieron un billete por la cuenta y la vendí. Tenía más o menos 568 mil seguidores”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Pero además, detalló que no se quedará con el dinero de la venta, sino que la destinará a un fin solidario. "Esa plata que me dieron, que no es mucha ojo, va a estar destinada a chicos que tengan que operarse en el exterior y tienen que comprar remedios que salen carísimos", reveló y recibió un aplauso de los que estaban presentes en el estudio. Y para llevarle tranquilidad a sus fanáticos, aseguró que creará una nueva cuenta para seguir interactuando con el público: "Arrancaré de cero y seguiré sumando seguidores". Por lo pronto, seguirá usando Instagram, donde no solo postea fotos y videos relacionados a su trabajo en los medios, sino que suele difundir muchos casos de niños que necesitan ayuda para mejorar su salud.

Cabe recordar que este año Pachu se animó a participar en el certamen que conduce el "Cabezón", además de integrar el staff de humoristas, y aunque el baile no es su fuerte, asegura que su único objetivo es que los televidentes pasen un buen momento. "Yo trabajo para la gente, no para un jurado. Tengo re claro que la gente quiere divertirse", dijo semanas atrás en una entrevista con Pasa Montagna, por Radio Rivadavia. (NA)