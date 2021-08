COVID-19: un municipio de la zona mantendrá las restricciones a la actividad nocturna

Pese a la decisión del gobierno nacional de liberar la circulación y el horario de funcionamiento de restaurantes, bares, cervecerìas y comercios similares –medida a la que adhirió la Provincia de Buenos Aires-, el municipio de Monte Hermoso aplicará “limitaciones de funcionamiento” para evitar “un descontrol de la nocturnidad”.

La decisión se tomó en las últimas horas y será formalizada mañana mediante un decreto que firmará el intendente Alejandro Dichiara.

El documento especificará que, hasta nuevo aviso, todos los comercios que trabajen en horario nocturno deberán cerrar sus puertas indefectiblemente a las 2 de la madrugada.

“Si se libera la circulación y al mismo tiempo no se imponen horarios a la nocturnidad, no importa si los boliches se habilitan o no, ya que los bares, cervecerías y pubs van a terminar funcionando como locales bailables. Y eso es precisamente lo que no queremos por el alto riesgo de contagio que implica”, explicó a La Nueva. una alta fuente municipal muy cercana al intendente Alejandro Dichiara.

Sin límites de circulación ni horarios, en el balneario ven muy difícil el control de todos los establecimientos nocturnos para verificar que cumplan con el aforo del 70%, el uso de elementos de desinfección y el distanciamiento social, entre otras medias.

“Ningún municipio tiene personal ni recursos suficientes para salir todos los días a verificar que no se exceda la capacidad de cada local, y mucho menos a las 4 o 5 de la mañana. ¿Cómo vamos a evitar entonces que en algún momento, en algún pub o cervecería, alguno suba la música, se corran las mesas y terminen la noche como un boliche?”, se preguntó la fuente consultada.

Por el contrario, en la comuna vecina están convencidos de que limitar el horario de funcionamiento hasta las 2 de la madrugada “es totalmente razonable” para quienes “quieren salir a comer o a tomar algo en un comercio con aforo al 70%, barbijo y el adecuado distanciamiento”.

“No creemos estar cercenando el derecho al esparcimiento de nadie, sino simplemente siendo consecuentes con el momento que vivimos. La pandemia no terminó, y no podemos propiciar la realización de actividades no permitidas que impliquen un alto riesgo de contagio”, indicó la fuente consultada.

"Esta medida no va en contra de lo dispuesto por el gobierno nacional, sino que responde a una realidad local sobre la cual el intendente Dichiara tiene facultades para incidir", cerró.