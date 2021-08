Köhler: “Lo lógico es aplicarse la vacuna que tengan a mano lo más rápido posible”

Después de que la Nación anunciara las posibles combinaciones que pueden hacer aquellos que recibieron la primera dosis de Sputnik V y todavía no pueden finalizar el esquema de inmunización debido a la escasez de segundas dosis en el país, el médico especialista en vacunación, Carlos Köhler, manifestó es necesario que ante la inminente diseminación de la variante Delta del COVID, la gente se vacune cuanto antes.

“Cualquiera de las vacunas que esté disponible, es efectiva –manifestó-. Lo lógico es aplicarse la vacuna que tengan a mano lo más rápido posible, especialmente aquellas personas que pertenezcan a los grupos de riesgo”.

El profesional señaló que desde el Estado, al desconocer exactamente la disponibilidad que habría de Sputnik V, se buscó avanzar con las vacunas producidas por otros laboratorios. Además, destacó que se llegó a esa conclusión tomando como base un estudio del Conicet, del que también participaron expertos en la materia y representantes de la Comisión Nacional de Inmunizaciones.

“Desde el punto de vista del tipo de vacunas, no tiene sustento el tener que ponerse una u otra. Estas vacunas tienen una eficacia que va del 85 al 92%, y esa diferencia se refiere a puntos porcentuales que no significan ningún riesgo. Si tengo cubierto un 85% contra el COVID-19 o la variante Delta, significa que no tendré una enfermedad complicada a lo sumo”, dijo en el programa Noticias en Compañía, que se emite por “LU2”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

En ese sentido, Köhler destacó que desde la Nación se dio la posibilidad de que las personas elijan tomar el turno para aplicarse AstraZeneca o Moderna como segundas dosis, o bien esperar un poco más a la Sputnik.

“Algunos pueden tener miedo y querer la marca original, o también puede haber un paciente con una cuestión específica porque no se puede poner tal vacuna. Pero también debemos saber que esa espera puede significar algún tipo de riesgo si la variante Delta avanza con rapidez”, dijo.

Por último, señaló que aún es muy temprano para pensar en una tercera dosis de refuerzo en el futuro.

“Todavía estamos en carrera contra la llegada de la cepa Delta y ya nos estamos adelantando”, advirtió el médico, quien reconoció que el tema viene planteado desde los propios laboratorios productores, por una cuestión netamente comercial.

“La OMS dijo que no se hablaría de una tercera dosis hasta tener una gran parte de la población mundial vacunada. Entonces, ocupémonos de lo que tenemos hoy”, concluyó.