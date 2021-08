Otra familia denunció a un presunto pedófilo en el barrio Avellaneda

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Un sujeto a quien en mayo se denunció por presuntamente acosar a una nena de 12 años en el barrio Avellaneda, donde le entregó una esquela de índole sentimental, ya había sido denunciado el año pasado por el padre de otra menor a raíz de supuestas exhibiciones obscenas y posible corrupción en perjuicio de su hija.

Los delitos contra la integridad sexual se habrían cometido en diciembre de 2019 cuando la aparente víctima tenía 9 años, y el autor sería la pareja de la abuela materna de la niña que en ese momento residía en el domicilio donde al parecer ocurrieron algunos de los hechos, también en ese sector de la ciudad.

Luego de que la pequeña relatara lo sucedido a su madre, en marzo de 2020 su papá radicó la denuncia contra el presumible depravado que está en libertad y tiene aproximadamente 60 años.

Los episodios se conocieron públicamente en los últimos días, mediante declaraciones televisivas del papá de la menor.

La Investigación Penal Preparatoria “está en trámite” en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4, según confirmó el fiscal saliente, Juan Pablo Schmidt, quien agregó que se espera la realización de pericias psicológicas a la chica y luego la damnificada declararía en cámara Gesell.

El acusador informó que en el marco de la causa la fiscalía recibió declaraciones testimoniales de familiares y allegados a la menor.

Las agresiones sexuales se habrían consumado cuando el supuesto degenerado quedaba a cargo del cuidado de la niña.

“Cuando mi exmujer trabajaba, dejaba a nuestra hija e hijo al cuidado de su mamá. A veces estaba este tipo (por el denunciado) y en otras oportunidades ella dejó a los nenes solos con él para que los cuidara. Yo ni siquiera estaba enterado de esto”, afirmó el denunciante.

“En ese momento comenzó a hacer el trabajito de los pedófilos. Empezó a meterse en el bolsillo a mi nena, le regalaba cosas, le daba dinero y la llevaba a pasear. En uno de esos paseos en bicicletas, él le empezó a hablar de sexo y si sabía cómo se practica”, acotó.

El padre de la menor se refirió a un intento del denunciado de “manipular” a su hija para “consumar sus deseos sexuales”.

“Le hacía comentarios sobre la vagina y el pene, y le exhibió su miembro viril en una plaza, conducta que tuvo reiteradas veces. En otra ocasión, cuando mi hija se quedó a dormir en la casa de su abuela donde vivía este hombre, ella se levantó a la noche para ir al baño y el tipo se le metió atrás”.

“Mi hija le exigió que saliera de ahí, pero él le decía `dejame verte un poquito´. Quería ver sus partes íntimas”, continuó diciendo el entrevistado.

La pequeña habría padecido otra situación mientras se cambiaba en la vivienda de su abuela, en donde el sospechoso ingresó y comenzó a decirle con insistencia `dejame verte´.

Padres aliados por justicia

La familia del denunciante se contactó con la madre de la otra nena aparentemente acosada por el sexagenario.

“Mi idea es buscar un buen abogado porque sé que va a vincular las dos denuncias. Quiero que ambas causas se unifiquen porque hay un patrón de conducta; ya lo hizo y lo va a volver a hacer”, opinó la fuente.

“Si nosotros, los damnificados, y el resto de la sociedad no hacemos nada, corremos riesgo porque hay un pedófilo en la calle”, finalizó el progenitor de la niña que mañana se reunirá con una psicóloga de la Asesoría Pericial al parecer para fijar fecha del peritaje a su hija.

La madre de la nena de 12 años que recibió la nota con frases como “sólo pienso en vos”, “te quiero mucho” y “sos muy hermosa y dulce”, aseguró que en ambos casos se trata del mismo responsable.

La fiscal de delitos sexuales, Marina Lara, desestimó la denuncia presentada por la mujer a fines de mayo pasado al considerar que los hechos reprochados al individuo “no configuran delito”.

En torno de la causa iniciada en 2020, la fiscalía aún no citó a indagatoria al denunciado, por lo tanto hasta ahora no se le imputa ningún delito.