Cuando la salamandra se apaga y el frío traspasa las chapas

Adriana tiene 37 años y cría sola a sus 5 hijos, con los que llegó desde General Roca buscando posibilidades para tener una mejor calidad de vida, algo a lo que todavía no ha tenido acceso.

En el ranchito de 2x3 metros no hay mesa ni sillas, tampoco un ropero o heladera. Menos una tele, una radio o un baño, porque no tienen agua.

Los 6 duermen en dos camas de una plaza que unieron con los colchones, para darse calorcito en esas noches en las que el frío se filtra por las chapas.

"En el momento en que está la salamandra prendida la llevamos bien, pero a la noche cuando se apaga mientras dormimos, ahí se empieza a sentir", contó Adriana.

Pero la plata no alcanza aún para comenzar a levantar una casa de material.

"Cuido a una abuela de lunes a sábado, 8 horas, por las que recibo 10 mil pesos. Tengo las ayudas del Estado con las que trato de comprar los elementos de higiene y la comida del día, como la leche o la carne, porque al no tener heladera no puedo guardar nada".

Para bañarse y lavar la ropa, Adriana recurre a una amiga.

"El agua la juntamos en bidones, a una cuadra de donde vivimos. Hicimos un baño precario nomás. Algo de ropa de abrigo nos llevaron, tengo una garrafa para cocinar y la vamos llevando. Mis hijos son buenísimos, no piden nada y son muy colaboradores".

Adriana no pide nada para ella. Solo si alguien tiene zapatillas para sus chicos, de varón talle 26, de nena, 27, varón en 34 y nena, 36 y 37.

"Claro que a veces pienso que algo hice mal, muchas veces me pregunto por qué nos toca vivir esta situación, pero qué madre no se siente mal por no poder darle a sus hijos todo lo que necesitan".

Quienes puedan ayudar a Adriana o juntar algún regalo para el Día del Niño, podrán llamar al 2914 42-4591

El contacto con Adriana

Gabriel Allende, 49 años y forense de profesión, vive en Sierra de la Ventana.

Trabajando en nuestra ciudad, se encontró con 5 niños de distintas edades que recogían ramas para la salamandra y los acompañó a su casa para ver qué necesitaban.

"Por mi trabajo muchas veces recorro distintas partes de la ciudad, incluso hasta los lugares más recónditos, a donde no llega nadie. A veces, por la velocidad de la rutina vemos sin mirar, quizá por costumbre o por negar una realidad y pensamos 'pucha pobre gente' y seguimos nuestro camino, como desviando la atención de una realidad, escapando de ella con un efecto negador. Lloramos en silencio y esquivamos la mirada, fingiendo que no nos pasa nada, que eso no nos va a tocar, pero ellos sí nos miran y esperan quizá que alguien les tienda una mano y esperan, a veces por demás, y se abaten".

Allá por el 2011 Gabriel comenzó con un loco desafío llamado "Expo Fierro".

"Tenía en ese entonces una Coupé Chevy negra y junto a un grupo de amigos de Bahía, de los clubes de autos y que compartíamos esta pasión, surgió esta idea de hacer los encuentros de autos. Luego nació la idea, viendo la convocatoria que teníamos, de hacerlas en beneficio de alguien. Así fueron apareciendo muchos niños cuyos padres, por dificultades económicas no podían enfrentar los costos de tratamientos médicos y se fueron dando los buenos resultados, ya que nos fuimos cruzando con personas muy solidarias y de todos los entornos", contó.

Pero, hoy el destino lo llevó hacia esta familia a la que en la noche, el frío le duele.

"Y no hace falta una expo de autos para tenderles la mano. Aquí hay niños que no conocen lo básico que hay en un hogar, desde una tele hasta una estufa, una habitación o un baño digno que no sea un pozo. Tampoco saben de chocolatadas y dibujitos, menos de internet o wifi, pero quizá entre todos podamos ayudar a esta gente que la viene peleando hace tanto tiempo a cambiar su vida".