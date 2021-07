El primer refuerzo de Olimpo es arquero y es nacido en nuestra ciudad

“Ya arreglé, está todo hablado, solo falta firmar”.

Martín Julián García, arquero de 26 años nacido y criado en el barrio San Cayetano de Bahía Blanca, se convirtió en el primer refuerzo del plantel de Olimpo para la segunda parte del torneo Federal A 2021.

El golero, que inició su carrera en la escuelita de fútbol de Liniers, llegó a un acuerdo con la dirigencia y se vinculará al aurinegro hasta diciembre del año venidero.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

“Ya me mandaron el contrato para que lo firme, aunque el acuerdo lo hicieron con el Grupo FAO, que es el que me representa. Hoy estoy más tranquilo, porque el entrenador de arqueros de Olimpo (Facundo Di Nasso) me había llamado la semana pasada y no había tenido más novedades”, sostuvo “Tincho”, de último paso por Sansinena (estuvo atajando en este mismo certamen), de donde se fue no muy conforme.

El cuidapalos viene a cubrir el puesto que dejó vacante Lucas Alvarez (le rescindieron el vínculo el 30 del mes pasado), quien con sus flojas actuaciones no conformó al cuerpo técnico, ni a los dirigentes y menos que menos a los hinchas.

“Sé que vengo a pelear el puesto con Guido Villar, un arquerazo, lo conozco de chico”, sostuvo Martín, que tendrá su segundo paso por el aurinegro (en la temporada 2014-2015 llegó hasta la Reserva de AFA).

También estuvo en Villa Mitre (2016), Estrella Norte de Caleta Olivia (2016), Rosario Puerto Belgrano (2017), Lamadrid (Pirmera D, 2017-2018), Argentino de Merlo (Primera D, 2019), Defensores de Belgrano (Primera Nacional, 2020).

Aunque ya venía entrenando por su cuenta, este jueves lo empezará a hacer con sus nuevos compañeros.