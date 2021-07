A modo de protesta, productores de la zona harán un asado gratis en Bahía Blanca

Productores de Bahía Blanca y la región se plegarán este viernes a las distintas protestas que se harán en todo el país por el intervencionismo del gobierno nacional en el mercado de la carne, y cocinarán al asador un novillo y una de las vacas que -cuando estaba permitido- se exportaban a China.

La cita será al mediodía, sobre el ex Camino Sesquicentenario (hoy ruta nacional 33), a unos 200 metros de la rotonda de Bosque Alto, en nuestra ciudad. El asado comenzará a realizarse en la tarde del jueves y, una vez terminado, cualquiera que se encuentre en el lugar podrá comer gratis. Sin embargo, la idea perseguida por los productores es otra: quieren que la gente entienda la diferencia entre ambos animales.

Básicamente, el novillo será de los que normalmente se consumen en nuestro país, con carne que se puede comprar en una carnicería. La vaca, en cambio, es el tipo de animal que se exporta a China y que en estos momentos no está permitido.

"Es un animal viejo, que no consumimos acá y que a lo sumo se usa para carne picada o fiambre, no para comer en forma normal; si no la exportamos, muere en el campo, no tiene otra salida -dijo a "La Nueva." el productor Enrique Villanueva, uno de los promotores de la idea-. Hoy el gobierno quiere que la faneemos y se la demos de comer a la gente".

El asado se hará entre el jueves a las 18 y el viernes a la tarde. Será obligatorio el uso de barbijo y el distanciamiento social.

Cualquier persona que circule por el lugar podrá acercarse a ver cuál es la diferencia entre un animal y otro. Si va el viernes al mediodía, podrá probarlos.

"La idea es darle un pedacito a cada uno que quiera. No es obligación, obviamente, pero queremos que sepan cuál es la diferencia entre un novillo de consumo normal y una vaca china, para que la gente pueda apreciar qué es una cosa y qué es la otra", dijo.

La medida, se indicó, busca mostrar el descontento por las restricciones, además de conmemorar el 9 de julio.

Villanueva reconoció que el cierre de las exportaciones no solamente golpea al sector ganadero específicamente, sino que también terminará repercutiendo en la mano de obra, por ejemplo, de los frigoríficos.

"No suspendieron la cuota Hilton; solo lo hicieron con la vaca china, que es la que no consumimos acá. Si no la exportamos, muere en el campo: no tiene otra salida. Entonces, con esto solo están logrando que la vaca se muera en el campo", manifestó.

La propuesta, dijo, nació a partir de la bronca de muchos productores del Sudoeste Bonaerense, "cansados de tanto invertir y a quienes les van cambiando constantemente las políticas, algo que con la hacienda no se puede hacer, porque lleva varios años producir un animal".