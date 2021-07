Berni dijo que quiere ser candidato a diputado este año y a presidente en 2023

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, afirmó ayer que le gustaría ser candidato a diputado este año y agregó que va a trabajar “para ser candidato a presidente en 2023”.

Berni agregó otra declaración explosiva, apuntado a Alberto Fernández: “El presidente pide mi renuncia todos los días”.

“Yo no soy parte del gobierno nacional, soy parte de un espacio político que conforma el Frente de Todos. Y Frente, como bien lo dice el término, significa que hay gente de diferentes sectores, inclusive sectores de izquierda con los cuales no coincido en nada ideológicamente. El problema es que yo soy de aquellos que sostienen que un frente debe ser mucho más que la sumatoria de todas las partes”, dijo en La Nación +.

Acerca del supuesto pedido de renuncia por parte de Fernández, dijo: “Lo leo en los diarios. No solamente lo pide, sino que además hacen operaciones para que todo el mundo se entere. Lo hace el propio que pide la renuncia desde la misma Casa de Gobierno”.

Berni sospecha que “hay un vocero, que es el que maneja los medios de comunicación de la Casa de Gobierno, que se la pasa haciendo operaciones mediáticas. Que no quepan dudas”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Agregó: “Yo digo lo que tengo que decir y no le pido permiso a nadie, ni a Cristina Kirchner”. Y reafirmó que su jefa política es la vicepresidenta.

Sobre las elecciones legislativas de este año, anunció que quiere ser candidato. “Me encantaría representar los intereses de los bonaerenses. Y, si me preguntan si voy a ser candidato a presidente en 2023, voy a trabajar para serlo".

De todos modos, consideró que “para eso falta mucho” y que “ahora, hay que elegir los representantes de los intereses de los bonaerenses”.

“Ahora bien, ¿para qué? ¿Para seguir con este mismo rumbo? No, no me interesa”, fustigó. Y, en este sentido, admitió: “Todos los que integramos el Frente de Todos somos responsables” de ese rumbo.

“¿Ser diputado para cambiar el rumbo que estamos llevando y generar condiciones para una Nación próspera, grande, que se proyecte en el tiempo? Sí, claro. Ahora, para seguir como estamos, conmigo no cuenten”, aseguró.

“Yo no lo defino como un desastre (el rumbo), pero no estoy de acuerdo con muchas cosas. Me parece que hay cosas importantes que tienen que ver con una mirada distinta de la economía, del manejo estratégico de los recursos más fundamentales”, añadió.