Angelici disparó contra el Consejo de Fútbol y dijo que Tevez se fue "porque no se sentía querido"

El ex presidente de Boca Daniel Angelici disparó contra el Consejo de Fútbol de la entidad de La Ribera al señalar que "maneja el club", a la vez que dijo que Juan Román Riquelme "puede hablar de futbol", pero no sobre la economía de la institución y aseguró que Carlos Tevez se fue "porque no se sentía ni contenido ni querido".

"Todo el mundo sabe que hay un presidente que no está presente y que el Consejo de Fútbol maneja el club, sobre todo el predio que fue tan criticado", manifestó el dirigente, a la vez que remarcó: "Me comentan que llega la ropa y salen bolsones. El baúl lleno de bolsas de ropa que entra y se llevan los integrantes del Consejo".

En ese sentido, Angelici dijo en declaraciones al canal América que no sabe "si se la roban, se la dan o se la llevan", mientras que comentó que "la ropa que entra en parte es dinero" que le da a Boca una marca deportiva.

Además, expresó: "Me hubiera gustado que pudiera hablar el presidente (Jorge Amor Ameal) o algún directivo que entienda lo económico y financiero o sepa qué es un balance. Riquelme puede hablar de fútbol y sabe mucho, pero hacerlo hablar sobre la economía del club no me parece que sea muy feliz".

"Mauricio (Macri) para mí fue el mejor presidente de la historia de Boca, junto con Armando, por la cantidad de títulos que ganó, pero si se agarran los balance de toda la historia de Boca la mejor gestión económica, financiera y patrimonial del club fue la nuestra, mejor que la de Macri. Mi gestión fue la más exitosa de toda la historia del club, fue la mejor, sin dudas", aseveró.

Asimismo agregó: "Es verdad que no se nos dio la Libertadores y el socio votó un cambio. Fue a votar a Riquelme, por eso no me asombra ni me preocupa que maneje el club. Lo que no me parece es que opine porque no entiende y hay que prepararse. No lo veo preparado a Riquelme para ser vicepresidente. Es difícil cuando hablan ex jugadores que entiendan lo que significa un balance".

Al ser consultado acerca de si volvería a La Bombonera dijo: "No lo sé porque me han bloqueado mi platea que la pago hace 20 años. Este último año no la pude renovar y no puedo hablar con nadie. Esta es una conducción rara. Hago autocrítica porque de las derrotas uno aprende más que de las victorias".

Angelici también dio su opinión acerca de la salida de Carlos Tevez.

"Se fue porque no se sentía ni contenido ni querido por el club, más allá que el golpe de Segundo (su padre) fue muy grande y lo afectó bastante, pero él tampoco se sintió contenido".

"No tenía la afinidad ni la empatía y tampoco hablaba mucho. Se entrenaba y se iba a la casa, nunca se quedó a comer tras el entrenamiento. Eso no es normal en un club y cuando no te sentís cómodo, más con un problema, el club se tiene que acercar, pero no fue ningún dirigente a acompañarlo al velatorio o al entierro y tampoco nadie del Consejo de Fútbol. Al ser humano eso le debe tocar", indicó.

Además, manifestó: "A Tevez lo veo con voluntad de ser presidente y que se va a involucrar en la vida política del club porque lo ama y tiene mucho para aportar. Sería bueno que siempre esté en el club aportando toda su experiencia para ayudar en una comisión directiva. Sería muy bueno para el club".

En cuanto a las próximas elecciones en Boca, Angelici expresó: "Vamos a amar un frente para competirle en 2023 al oficialismo. Vamos a llevar la mejor propuesta. Armaremos una lista de gente conocida de unidad de la oposición. Hay que llevar a los mejores dirigentes en el 2023 para darle una propuesta distinta al socio". (NA)