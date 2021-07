Construida a pulmón, está llegando a su fin una esperada obra en el Penna

Laura Gregorietti

Fueron años difíciles desde que el Rotary Club Bahía Blanca Almafuerte decidió ponerse al hombro una obra tan necesaria en el Hospital Penna: la sala de Diálisis Infantil.

El Hospital cedió un espacio sin construir en la terraza del primer piso para que se pudieran levantar las paredes de lo que hoy es la sala y que en días más, después de 6 años de lucha, tendrá su tan ansiada inauguración.

Para concretar este sueño, varias fueron las personas y las empresas que se involucraron sin pedir un peso a cambio: la muralista y arquitecta bahiense Mikele Irazusta, Guías, Scouts, el Consorcio de Gestión del Puerto, Sociedad de Acopiadores de Bahía Blanca, empresas como Fernández y Fernández, el Centro de Inquilinos Bahienses y muchas organizaciones más.

Con hermosos diseños infantiles, Mikele Irazusta le dio color a la sala

"Una socia del club es admiradora del trabajo de Mikele y nos propuso contactarla. Al preguntarle si quería dejar su huella en este proyecto aceptó enseguida y, sinceramente, fue una excelente idea. Su aporte desinteresado le dio un cambio radical a la sala y sumó mucho al fin de que el lugar sea agradable y ameno para los niños", contó Darío Méndez, socio del Rotary Almafuerte.

Además, semanas atrás, mientras se cuestionaba el trabajo que la artista había encarado en la Plaza Lavalle, Mikele, con la ayuda de su novio Agustín Carrau se encargaba de pintar el lugar con diseños infantiles y dejarlo "soñado, como parte de un cuento".

Luego de tanta repercusión, recuerda que mientras pintaba la sala, salieron las notas que hablaban sobre su renuncia a la intervención en la Plaza Lavalle.

"Fueron días difíciles, nunca me habían atacado a mí o a mi familia por no estar de acuerdo con algún diseño. Pero estoy tranquila porque siempre tuve la mejor intención, jamás pretendí llevar un mensaje político o religioso y por eso prefiero quedarme con los mensajes de cariño y de apoyo de la gente, con el trabajo del hospital, con lo bueno que me dieron siempre en mi ciudad. Disfruté mucho el hecho de dejarles a los niños un rayito de esperanza", contó Mikele.

Mikele y su mejor ayudante: su novio Agustín Carrau

Desde el 18 de enero que el novio de Mikele, oriundo de Uruguay, se instaló en Bahía. Estuvieron casi 8 meses sin verse por las restricciones propias del Covid-19 hasta que las fronteras se flexibilizaron lo suficiente para que pudieran por fin reencontrarse.

"Si bien Agustín es ingeniero Agrónomo resultó el mejor compañero para pintar y me gustaría que la gente sepa que esta pequeña huella que dejamos para los niños es un regalo de los dos".

Darío Méndez cuenta que se están cumpliendo 6 años desde que se empezó con el proyecto de este espacio infantil.

"El Hospital Penna cuenta con una sala para diálisis en la cual el espacio no es ameno para los chicos que pasan por esta difícil situación. Además, comparten el lugar con pacientes adultos que sufren distintas enfermedades, algunas de ellas terminales. La que estamos terminando junto con APreSUH será exclusiva para infantes y estará equipada para tal fin. Será un lugar ameno, decorado y pensado para niños y niñas".

En los comienzos del proyecto, el Rotary Club Almafuerte recibió una importante ayuda del Rotary Norte y ahora están por recibir desde el Consorcio de Gestión del Puerto de la ciudad la donación más grande que se haya hecho para esta Sala de Diálisis.

"Con este último aporte vamos a poder comprar dos UPS y un transformador de aislación hospitalario, además de aires acondicionados y televisores. En este aspecto es importante destacar que todo se ha hecho a pulmón. Ha costado mucho. Construir dentro de un hospital es complejo y de por sí, un poco más caro. A todo eso, hay que sumarle todos los vaivenes económicos del país. No es tarea fácil para que la emprendan organizaciones no gubernamentales".

Hoy, a punto de terminar este enorme proyecto solidario, dicen que no pueden evitar emocionarse.

"Por estos días recordamos todo lo que hemos pasado para llegar hasta esta recta final. Detrás del proyecto hay muchas personas haciendo actividades y gestiones de todo tipo para conseguir fondos. Realmente fue mucha gente, estamos empezando a hacer memoria para tenerlos en cuenta el día de la inauguración. Sin dudas estamos muy agradecidos con toda la comunidad. Bahía Blanca es muy solidaria y nos han acompañado en cada proyecto que hicimos para juntar fondos.Por eso también quiero destacar la labor solidaria del Arquitecto Juan Boiardi, quien lleva adelante esta obra con mucho profesionalismo y compromiso", destacó.

Según cuenta, el costo final de la sala será de alrededor de 80 mil dólares.

"Los dializadores y sus sillones costaron US$ 35.000 y los adquirimos para el Hospital a través de la Fundación Rotaria. A eso se le suma la construcción de la sala y la adquisición de todos los materiales de seguridad y comodidad para los niños que la usen, con un costo de más de US$ 45.000. En total la sala contará con dos dializadores. A eso se le suman dos consultorios y baños".

Si bien es un proyecto que llevaron adelante desde su inicio con APreSUH, con el fin de darle un lugar cálido a los niños y niñas de la zona que requieran pasar por las largas horas de diálisis, Darío reconoce que aún no hablaron de ponerle a la sala un nombre en particular.

"Hoy en día nos concentramos en querer dejar 10 puntos el espacio que el Hospital nos cedió en la terraza del primer piso para que levantemos las paredes de lo que ya es la sala. La realidad del Penna y el esfuerzo de quienes trabajan ahí lo conocemos todos. La verdad que siempre hubo predisposición y paciencia por parte del equipo del Hospital", concluyó.