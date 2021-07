Fernández criticó a la OEA y dijo que funcionó como "una suerte de escuadrón contra gobiernos populares"

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que la Organización de Estados Americanos (OEA) "tal como está no sirve" y consideró que en los últimos años funcionó como "una suerte de escuadrón de gendarmería para avanzar sobre los gobiernos populares".

Fernández se expresó así durante su participación en un encuentro virtual por el segundo aniversario del Grupo de Puebla, donde cuestionó en duros términos el rol que jugó el organismo en los últimos años y señaló como ejemplo el caso del golpe de Estado en Bolivia en 2019.

"Lo que ha hecho la OEA en Bolivia necesariamente debe ser investigado y necesariamente debe ser juzgado porque ahora no caben dudas de lo que pasó", afirmó el jefe de Estado al tiempo que sostuvo que en los últimos años el organismo "no fue un lugar de encuentro para América Latina".

En este sentido, evaluó que la OEA actuó como "una suerte de escuadrón de gendarmería para avanzar sobre los gobiernos populares" y remarcó que la Organización "tal como está no sirve".

Mea culpa

Fernández sostuvo que quien debe hacer un "mea culpa es su secretario general (Luis) Almagro" por "las cosas que ha hecho" y cuestionó que parte del poder político de Estados Unidos durante la gestión de Donald Trump haya "propuesto y sostenido a un hombre" como él.

Además, el Presidente agregó que América Latina tiene la "obligación moral" y el "deber ético" de criticar los bloqueos económicos como los que pesan sobre Cuba y Venezuela, principalmente en el marco de la pandemia de coronavirus.

"Los bloqueos deberían avergonzar a quienes los promueven y en América Latina hay dos bloqueos que se sostienen en medio de la pandemia que privan a los pueblos, ya no solo de alimentos, ya no solo de insumos para que la industria produzca, sino de insumos médicos", indicó Fernández y agregó: "Humanitariamente nosotros no podemos quedarnos callados".