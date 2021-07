La Junta Electoral del Frente de Todos dio de baja a dos de las tres listas presentadas en Bahía

La Junta Electoral del Frente de Todos decidió dar de baja a las dos listas presentadas por Sebastián Más y Leandro Nievas y de esa manera en Bahía no habría internas entre esos espacios y la lista "oficial" presentada por los referentes justicialistas Federico Susbielles, Marcelo Feliú y Gabriel Godoy, que encabeza Gisela Ghigliani.

La novedad se conoció anoche cuando la Junta Electoral de ese espacio político confirmó a través de un comunicado que en el caso de la lista presentada por Mas no se reúnen los avales necesarios para poder competir el 12 de septiembre en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias y que en el caso de la lista de Nievas no solo no reúne avales, sino que uno de los precandidatos a concejal no tiene la edad requerida para postularse a ese cargo legislativo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Estamos sorprendidos por la decisión porque nos exigían 500 avales o adherentes y reunimos y presentamos más de 800. Hoy nos vamos a reunir para analizar y ver cuáles son las observaciones y vamos a apelar la decisión ante la Justicia Electoral", dijo Mas, referente del grupo denominado Sudoeste e integrante del gremio que nuclea a los empelados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

Similares fueron las palabras del otro precandidato afectado. "Los argumentos son falsos porque presentamos un 50% más de los avales requeridos para poder competir", se quejó Leandro Nievas, a quien además le imputan tener un precandidato sin la mayoría de edad. "Es otro argumento falso porque la precandidata más joven de la lista tiene 26 años. De hecho tenemos a una precandidata que tiene 86 años porque quisimos armar una lista que verdaderamente sea inclusiva", contó.

"Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder competir y esperamos que al menos nos dejen hacerlo con una lista corta", agregó.