Dichiara arrancó la campaña con fuertes críticas a la postulación de Lorenzo Natali

El primer precandidato a diputado provincial del Frente de Todos por la Sexta Sección, Alejandro Dichiara, aseguró esta mañana que "es una alegría muy grande" que su espacio lo haya elegido para ese rol, a la vez que criticó con dureza la postulación de quien será uno de sus competidores, el conductor radial Lorenzo Natali, quien se sumó a la UCR.

"Lo de Lorenzo es una sorpresa y también una preocupación para la clase política. Tenemos que hacer un mea culpa, yo no soy de los que piensan que de un día para el otro puede aparecer una persona que no tiene ninguna trayectoria a ocupar un lugar preponderante", dijo el actual intendente de Monte Hermoso en diálogo con el programa Encuentro, de CNN Bahía.

Natali liderará la boleta radical en las PASO, donde cruzará en primarias dentro de la coalición Juntos con la lista del Pro que encabeza Fernando Compagnoni.

"A Compagnucci (sic, en alusión a Compagnoni) uno viene viéndolo trabajar en el Concejo Deliberante y la ciudadanía tiene la oportunidad de juzgarlo. Lo de Lorenzo es una sorpresa", dijo Dichiara.

Prosiguió: "La política es la herramienta para transformar la vida de la gente, no puede llegar cualquiera a tomar determinaciones que le pueden cambiar la vida a una ciudad o la gente, me parece una enorme irresponsabilidad".

"No es contra la figura de Lorenzo Natali --aclaró--, lo felicito si quiere participar y tiene derecho a hacerlo, pero me parece que nos tenemos que dar un debate porque después hay personas que llegan a la Legislatura o, peor aún, a la intendencia de una ciudad sin tener una historia previa y más adelante hay que levantar cuatro años de una gestión muy mala que puede perjudicar a muchísima gente".

Dichiara agregó que "si la gente los elige es porque es una falta muy grande de los que estamos en la política, pero me parece que habría que tener una trayectoria. No es lo mismo trabajar detrás de un micrófono, donde Lorenzo es uno de los mejores profesionales de Bahía Blanca y la Argentina, pero no puedo juzgarlo como político. Es como que yo quiera reemplazar a un conductor de radio".

Insistió en que "lo quiero como persona, tengo una relación hace muchísimos años y no le quiero faltar el respeto" e indicó que "no solo pasa con figuras del periodismo, pasa con El Dipy en La Matanza, ¿cómo puede ser que el día de mañana sea intendente de La Matanza?".

Respecto de la posibilidad de asumir una banca en Diputados en diciembre, refirió que el primer concejal de la lista que lo llevó a la jefatura comunal es Marcos Fernández y, por lo tanto, le correspondería asumir la intendencia.