Una joven que había denunciado a Lali por plagio se presentó a "La Voz Argentina" y desató un escándalo

Hace cinco años, Ana Paula Rodríguez se sentó en el piso de "Intrusos" para hacer una denuncia de plagio contra Lali Espósito. A su criterio, la protagonista de "Sky Rojo" había copiado el nombre y el arte de tapa de su disco "Soy". "Yo no sé si es ella la que le pone el nombre al disco, porque está en una compañía muy grande. No tengo nada en contra de ella, pero no pude evitar sentirme mal. Estamos en el mismo país, hacemos el mismo género musical, somos dos cantantes mujeres, y con poco tiempo de que saqué mi disco. Igual yo no hablé de plagio, se desvirtuó lo que dije", manifestó la joven oriunda de Lomas de Zamora y aseguró que Lali le "hizo daño como artista".

Por su parte, Espósito tomó las acusaciones con calma. "Prefiero no opinar, ya de por sí hablar de 'plagio' por una palabra es como un chiste. No tiene sustento ni siquiera el uso de esa palabra. "Soy" es una palabra con libre uso como toda", manifestó. Sin pensar que años más tarde se encontraría con Ana paula nada menos que en "La Voz Argentina".

"Tengo 34 años, soy de Lomas de Zamora. Comencé a cantar cuando tenía cuatro años. En el colegio siempre me ponían en el coro y esos momentos eran los que yo más disfrutaba", con Rodríguez en su presentación. Y al hablar de sus tatuajes, aseguró que el diseño de un diamante que lleva en su pómulo derecho es el más importante para ella porque representa su esencia. "Hice mucho daño sin darme cuenta pensando que así me iba a ir mejor en la vida. A pesar de que hoy estoy muy contenta con quién soy pienso 'qué lástima no haberlo visto antes', pero son aprendizajes", agregó conmovida.

Y en los primeros minutos de su aparición, las redes sociales se revolucionaron, ya que los fanáticos de Lali tenían muy presente el conflicto que había desencadenado la joven. Rápidamente, Ana Paula se convirtió en tendencia en Twitter y fue blanco de cientos de comentarios en su contra. Pero más allá de la opinión de sus detractores, en el reality le fue bien. Interpretó "Por qué te vas", de Tini Stoessel y aunque tuvo varias fallas en su performance, en los últimos segundos logró cautivar a Ricardo Montaner, quien la invitó a formar parte de tu equipo. "El final justificó todo", señaló el reconocido cantautor.

Otro tema que generó controversia en el plano virtual es que el certamen busca nuevos talentos y Ana Paula hace rato que trabaja en el rubro. Fue cantante en "Stravaganza", uno de los espectáculos más exitosos de Flavio Mendoza, grabó su disco "Soy" con la producción de Oscar Mediavilla y fue nominada a un premio Gardel, entre otras cosas.