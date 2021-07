Vidal le respondió a Cristina: “¿Qué es ser rudo, decirle imbécil, nazi y fascista a la oposición?”

En alusión a declaraciones de Cristina Kirchner, María Eugenia Vidal sostuvo hoy “definamos qué es ser rudo. ¿Decirles imbéciles a la oposición, nazis, fascistas?; ¿Sacar a patadas en el culo a los narcos de los barrios o insultarte por televisión?”.

El sábado, mientras presentaban los candidatos del Frente de Todos, Cristina utilizó parte de su discurso para criticar a la oposición por las formas y los modos de hacer política en los últimos años. “El marketing y el coaching, por favor, se nota cada vez más; al principio era novedoso: carita, saltitos... Todo era novedoso. Acostumbrados a nosotros, que somos rudas y rudos, la novedad del saltito y la cosita era... Con saltitos y risita no vamos a ninguna parte”, afirmó.

La exgobernadora de la Provincia sostuvo que “estamos viviendo la peor situación que recuerdo desde el 2001, con mucha angustia y preocupación de la gente”.

“No ser candidata en la provincia de Buenos Aires no significa que abandone a los bonaerenses, sino que se promuevan nuevos liderazgos, porque no estarían (Diego) Santilli y (Facundo) Manes; nosotros vamos a defender a todos como diputados nacionales”, indicó.

“En esta elección se juega que el oficialismo no tenga mayoría automática. No se trata de ganar. Cada voto que Juntos no tenga van a ir al Frente de Todos y van a hacer que no tengamos esos diez diputados que necesitamos. Si no votamos una alternativa opositora todo va a empeorar”, subrayó Vidal.

La precandidata a diputada dijo también que “acá hubo dos maneras distintas de gobernar" y mencionó que "una cosa es la pandemia y otra es la cuarentena y las decisiones que se tomaron como que la gente no vuelva de viaje o cerrar las escuelas”.

“Cada vez escucho más fuerte 'basta'. Los que dijeron que iban a volver mejores y más modernos, fueron peores, sobre todo en política económica”, señaló Vidal. (Mitre e Infobae)