Todos x Bahía: "Queremos oxigenar la política en Bahía Blanca"

La agrupación vecinalista Todos x Bahía formará parte de las elecciones legislativas de este año con una boleta corta, es decir, que solo propone precandidatos a concejales y consejeros escolares.

"Seguimos trabajando para ser la fuerza que entre al Concejo Deliberante para oxigenar la política en Bahía Blanca. Somos un equipo de vecinos y vecinas que busca el bien común, que representamos a todas las personas que están cansadas de la grieta en la ciudad", afirmó Sebastián Gómez, quien encabezará la lista.

"Sabemos que esta elección es diferente, no venimos a competir contra estructuras partidarias tradicionales, sino contra un sistema que ya está viciado y agotado, la política de la rosca por sí misma o la discusión ideológica de problemas que no quieren solucionar", agregó.

La empresaria Mabel Maneiro, también precandidata a concejal, explicó que "tenemos en claro que somos la única opción de vecinos y vecinas que no vienen de la política, eso significa que no estamos contaminados. Yo vengo del área comercial, tengo mi agencia de viajes y por la pandemia me reinventé como le pasó a cientos de bahienses, y nunca vi que desde lo público nos apoyaran o al menos se acercaran para ver de qué manera podíamos salir adelante"

Sostuvo que "siempre era una respuesta de pase de pelota entre diferentes fuerzas políticas que llevan todo al campo de lo partidario, mientras que las y los vecinos que necesitamos respuestas no las encontramos, por eso mismo decidí involucrarme y participar de un proyecto político que quiere ver a la ciudad salir adelante, ya que no podemos esperar que otros hagan lo que nunca han hecho”.

El gerente comercial y precandidato Ignacio Palotti manifestó que Todos x Bahía “es un partido conformado por vecinos de orígenes muy diferentes, algunos venimos del trabajo en el ámbito privado como es mi caso, otros trabajan en ONG’s, de las distintas fuerzas productivas, representantes fomentistas de barrios de la ciudad y otros simplemente se sumaron porque encontraron en este espacio la intención de querer cambiar la realidad de Bahía Blanca".

Gómez, Maneiro y Pallotti ocupan los tres primeros lugares, seguidos de Noemí Salacone, Matías Bartomioli y Virginia Brañas. En 2019 compitieron por la intendencia con Leonardo Valente como candidato, hoy acompañando la lista en el undécimo lugar. Hace dos años superaron el corte de las PASO, que requiere un piso de 1,5% de los votos totales para participar de las elecciones generales.