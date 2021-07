Un resumen de los resultados argentinos en Tokio

Un resumen de lo que sucedido hasta hoy, cuando va finalizando la jornada en Tokio, arroja pobres resultados de la Argentina, en la mayoría de sus actividades.

Tiro: Fernanda Russo (clasificación carabina 10m), terminó 40° y no logró la clasificación a la final.

Voley de playa: Azaad/Capogrosso vs Alison/Alvaro F. (BRA) - Victoria de la dupla brasileña por 2-0 (21-16 y 21-17).

Handball masculino: Derrota de los Gladiadores ante el combinado europeo por 33 a 27.

Remo: Milka Kraljev y Evelyn Silvestro / scull doble ligero - 6° puesto de su primera carrera y volverán a competir en el repechaje.

Judo femenino: Paula Pareto / Eliminatorias -48kg - Cayó ante la portuguesa Costa y se despidió de Tokio 2020.

Voley de playa: Gallay/Pereyra vs Agatha/Duda (BRA) - La dupla brasileña se quedó con la victoria por 2-0 (21-19 y 21-11).

Ciclismo en ruta: Eduardo Sepúlveda abandonó en la prueba de 234 kilómetros.

Tenis, doble masculino: Facundo Bagnis y Diego Schwartzman (ARG) vs. Kevin Krawietz y Tim Puetz (GER) - Derrota de los argentinos por 2-0 (6-2 y 6-1).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Hockey masculino: Argentina vs. España - Los Leones igualaron 1-1.

Taekwondo masculino: Lucas Guzmán perdió con el italiano Vito Dell' Aquila y con el ruso Mikhail Artamov y se quedó con un diploma.

Vóley masculino: Argentina vs. Rusia - El combinado nacional cayó 3-1.

Tenis, doble masculino: Horacio Zeballos y Andrés Molteni vs. Jamie Murray y Neal Skupski (GBR) / Primera ronda - La dupla argentina cayó 7-6, 4-6 y 11-13 frente a los británicos.

Boxeo masculino: Mirco Cuello vs. Hamsat Shadalov (ALE) / Dieciseisavos de final 52 - 57 kg. - El púgil argentino venció en las tarjetas al alemán y avanzó a octavos.

Boxeo masculino: Brian Arregui vs. Delante Johnson (EEUU) / Dieciseisavos de final 63-69 kg - El púgil argentino cayó por puntos ante el estadounidense y no logró avanzar a octavos.

Tenis de mesa: Horacio Cifuentes vs. Yoshua Shing (VAN) / Primera ronda - El argentino ganó 4-0 y avanzó a la siguiente ronda. En tanto, perdió Gastón Alto con el español Alvaro Robles.

Natación: Virginia Bardach terminó tercera en los 400 metros combinado individual femenino.

Lo que resta del sábado

* 19: Surf, Leandro Usuna / Ronda 1 y 2.



* 21: Tiro, Melisa Gil / skeet



* 22: Tiro, Federico Gil / skeet



* 22: Gimnasia artística, Abigail Magistrati / clasificación



* 22.20: Remo, Milka Kraljev-Evelyn Silvestro / doble scull femenino / repechaje 1



* 23: Tenis, Nadia Podoroska vs Yulia Putintseva (Kazajistán), single femenino



* 23: Tenis, Francisco Cerúndolo vs. Liam Broady (Gran Bretaña), single masculino.



* 23.05: Vóleibol, Argentina vs. Estados Unidos (femenino).