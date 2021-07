Boudou: "Me gustaría que se revierta la imposibilidad de ejercer cargos públicos"

Luego de haber recibido el beneficio de la libertad condicional, el exvicepresidente Amado Boudou afirmó hoy que le "gustaría que se revierta la imposibilidad" que tiene para ejercer cargos públicos, aunque señaló que para hacer política no necesita un puesto.

"Me gustaría que se revierta la imposibilidad de ejercer cargos públicos", afirmó Boudou, aunque dijo que "no hace falta un cargo" para hacer política, ya que —dijo— "nunca" dejó la actividad "ni siquiera cuando estaba en el penal de Ezeiza".

Luego, en otra entrevista, con La990, el exministro de Economía le bajó el tono a la posiblidad de volver a ocupar un lugar en la función pública: "El rol mío en esta etapa tiene que seguir siendo la militancia de base, discutiendo con compañeros. Con Macri enfrente, la unidad es la primera obligación política", señaló.

Tras obtener su libertad condicional, también se metió de lleno en la campaña electoral y afirmó que en las próximas legislativas "se van a dirimir dos modelos" y se parecerá más a "una elección al Poder Ejecutivo".

"Para que no se note lo que hicieron, el macrismo saca a (Mauricio) Macri y a (Patricia) Bullrich de la contienda, pero los candidatos representan lo mismo", consideró el exvicepresidente.

Anticipó que a partir de ahora le "gustaría colaborar en la formación y en la generación de ideas y de un programa" político, tras señalar que "el gran logro del neoliberalismo es que los partidos políticos sean cáscaras sin un programa que los represente".

Consultado sobre si actualmente tiene un referente político, Boudou respondió que "Cristina Fernández de Kirchner es la política más importante del país".

Sobre cómo ve a la gestión de Alberto Fernández, dijo que "es un buen gobierno, con muchísimos condicionamientos que vienen de Macri con el tema económico y después está el del coronavirus".

También le sacó responsabilidad a la actual administración por la existencia en el país de "presos políticos", tal como denunció.

Al respecto, señaló que "el problema no es el gobierno de Alberto Fernández, sino un sistema que no funciona solo en Argentina sino en Latinoamérica, que es una conjunción del poder mediático y de la familia judicial con poderes económicos detrás y que va a ser muy difícil de desmantelar".

De su situación judicial sostuvo: "Estoy muy contento, pero tampoco festejo. Hay que cambiar todo lo que pasó".

"Quedan casos como el de Milagro (Sala) y otros presos políticos", evaluó Boudou, al lamentar que no se hayan hecho modificaciones a la Justicia y recalcó que libertad la logró tras cumplir "los dos tercios" de la condena.

Al respecto, sostuvo que "el caso Ciccone fue una parodia de un juicio", al señalar que "el tribunal judicial convalidó una sentencia mediática ya escrita hacía muchos años".

El exministro de Economía, en tanto, resaltó: "Me parece que estamos teniendo una inflación que da la sensación de que las áreas del Gobierno vinculadas a esto no se están ocupando, porque no hay factores técnicos que expliquen este nivel de inflación".

"Hay que desandar el desastre que hicieron Macri, (Nicolás) Dujovne y compañía. Tenemos que remontar los cuatro años del gobierno de Macri mientras estamos en una pandemia", agregó Boudou. (NA)