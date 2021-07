Por Sergio Daniel Peyssé / peche1503@hotmail.com

“Nunca me había lesionado de gravedad; la amargura que tengo es tremenda. Trato de tener la cabeza fría, de no bajonearme, pero los días se hacen larguísimos y no dejó de pensar en lo que me pasó”.

El viernes de la semana pasada, en una práctica de fútbol, Ulises Virreyra, uno de los delanteros que llegó a Olimpo como refuerzo para el actual torneo Federal A, sufrió un grave esguince de rodilla que, resonancia mediante, determinó la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

“Fue una jugada tonta, en mitad de cancha, quise girar de espaldas a una marca y me quedó trabada la pierna en el piso. Sentí un latigazo, pensé que podía ser una distensión, pero no, fue mucho más que eso”, sostuvo el lungo jujeño, quien le contó a La Nueva. los pasos a seguir de ahora en más.

“Mañana tengo turno en Buenos Aires para que me revise el médico Gonzalo Gómez, quien seguramente llevará adelante la intervención. Una vez que me opere regresaré a Bahía para iniciar la rehabilitación, que ya sé que no será inferior a seis meses”, sostuvo el atacante, con contrato en el aurinegro hasta diciembre de este año.

“El bajón que tengo es porque la lesión me saca de competencia, me hace perder lo que queda del certamen en un momento donde venía entrenando muy bien y sentía que podía tener la chance de ganar minutos en cancha otra vez”, deslizó apesadumbrado.

De continuar en Olimpo después de fin de año –es uno de los temas que deberá tratar con la dirigencia--, Virreyra estará en condiciones de hacer la pretemporada de verano con vistas al campeonato 2022.