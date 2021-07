Verstappen: "Vi sus celebraciones en el hospital, me pareció irrespetuoso y antideportivo"

Como era de esperarse, comenzó la guerra de declaraciones entre los protagonistas del suceso automovilístico más polémico del fin de semana: el inglés Lewis Hamilton y el holandés Max Verstappen.

El actual campeón se impuso el domingo en Silverstone, aunque su victoria estuvo plagada de polémica tras el duro choque protagonizado en el comienzo con el líder del torneo, quien salió despedido en la curva 1, impactando con terrible violencia en la contención de seguridad.

"Este día nos recuerda los peligros de este deporte. Le envío mis mejores deseos a Max, que es un piloto increíble y me alegra saber que se encuentra bien. Seguiré corriendo fuerte, pero siempre de manera justa”, escribió Lewis Hamilton.

Choque en la F1 entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, en el circuito de Silverstone, Reino Unido, genera fuerte polémica pic.twitter.com/D3nRwZySZa — LEGENDARIUMSPORT (@LEGENDARIUMS1) July 19, 2021

“Las reglas dicen que cuando tu alerón delantero está al mismo nivel que el neumático trasero, la curva es suya, cuando estás flanqueado, la curva se convierte en mía y yo estaba flanqueado. Max no quería que lo adelantara y eso es lo que sucedió. No hay hostilidad, pero debe saber que aunque todos levanten el pie con Max, yo no soy como los demás y debe saberlo”, resumió el actual campeón.

Luego del accidente, Verstappen fue trasladado a un hospital en el que le hicieron estudios de rutina y una tomografía para descartar posibles lesiones, luego de un impacto de 51 G, en una de las curvas más veloces del campeonato.

Afortunadamente el piloto de Red Bull se encuentra en muy buen estado y al salir del nosocomio, obviamente se despachó contra Lewis.

"Me alegro de estar bien. Muy decepcionado por haber sido eliminado así. La penalidad dada no nos ayuda y no hace justicia ante la peligrosa acción que Lewis hizo en la pista. Vi sus celebraciones en el hospital. Me pareció un comportamiento irrespetuoso y antideportivo, pero seguiremos adelante", expresó.