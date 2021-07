Con tres jugadores bahienses, el Mundial U19 le hará otro guiño a la historia de la ciudad

Por Mauro Giovannini

Este sábado se pondrá en marcha la mejor competencia de básquetbol en la categoría U19: el Mundial de Letonia.

La camada 2002 tendrá la oportunidad de mostrarse en un certamen único, que se disputará en las ciudades de Daugavpils y Riga —su capital— hasta el domingo 11.

La albiceleste de medirá con España desde las 8.30 del sábado. Luego se enfrentará con Corea del Sur (domingo a las 5.30) y Francia (martes a las 8.30).

Todos clasifican a octavos de final, por lo que el miércoles comenzarán los cruces eliminatorios.

Y la selección argentina, para no quedar al margen de la enorme historia bahiense abrazada a este deporte, presentará tres jugadores nacidos en la ciudad.

Dentro de los elegidos por el DT Daniel Farabello se encuentran los aleros Alejo Azpilicueta, Bautista Ott y Pedro Rossi.

Rossi, que al igual que en el Sudamericano U17 de Chile en 2019 será el capitán del equipo, comenzó su carrera en Bahiense del Norte. Luego tuvo un paso por Gimnasia de Comodoro Rivadavia, donde jugó la Liga de Desarrollo en incluso alcanzó a debutar en Liga Nacional, y la última temporada la disputó en la DME Academy de los Estado Unidos. Allí busca un futuro.

Ott, por su parte, dio sus primeros pasos en Estudiantes y luego se sumó a la camada ganadora de Bahiense —junto a Rossi, Emanuel Fernández, Julián Lambertucci, Santiago Sartor y Lucas Peratta, entre otros—. Su último paso en la ciudad fue con la camiseta de Leandro N. Alem y se encuentra actualmente disputando la Liga Argentina para Ameghino de Villa María.

Mientras que Alejo Azpilicueta nació y se formó en Villa Mitre hasta que en la última temporada fue tentado por Bahía Basket: jugó 32 partidos de Liga, con 0,9 rebotes y 1,2 puntos en casi 8 minutos de promedio.

"Tuve la suerte de poder dirigir tanto a Pedro como a Bauti en Bahiense y en selecciones bahienses y de la Provincia. Ambos están en donde están más que nada por la mentalidad superadora que tienen. De chicos ya se veía la idea de progreso que tenían, siempre buscaban mejorar y con mucha contracción al trabajo. Y además son muy competitivos. El físico y la técnica acompañan, pero hay muchos que tienen físico y técnica; ellos han quedado en ese lugar por su mentalidad", le contó a La Nueva. el entrenador Jorge David.

"Es un orgullo para Bahiense del Norte y para todo Bahía Blanca tener jugadores que puedan representar a la Argentina en un Mundial. Me pone muy contento que jugadores que uno ha dirigido estén en este nivel. Es clave el apoyo que tienen en sus familias, a las cuales conozco. De acá a unos años pueden llegar a dar que hablar si siguen por este camino, entrenando y mejorando como lo han hecho de chiquitos", añadió el DT.

En tanto, Marcelo Berdini, coach de Villa Mitre, contó que Azpilicueta "en el último año de Infantiles empezó a perfilarse como un proyecto interesante".

"Siempre decíamos que él y Jano Martínez eran los jugadores en Villa Mitre que más apuntaban a progresar y ya en U15, integrando la selección de Bahía, empezó a proyectar. Era un jugador interesante y jugaba bien, pero ahí explotó", admitió.

"Alejo está lejos de tocar su techo, tiene un montón por seguir creciendo y no me sorprendería que llegara lejos. Tiene mucho potencial, su evolución fue constante; lo limitaba su maduración lógica por la edad, enfocarse en lo que quería. Lo laburamos para que sea jugador externo más allá de su altura, tiene un buen tiro, es muy ágil, domina el dribbling y absorbe rápido lo que se le pide y se le enseña", agregó Sebastián Acosta, entrenador del tricolor en U17 y U19.

"Ahora está haciendo ese click de querer vivir del básquet, de meterse de lleno. Estuvo algo confuso en su momento, tuvimos muchas charlas con él, pero siempre sabiendo que cuando se enfocara iba a poder lograr lo que quería. Es versátil, el año en Bahía Basket lo cambió físicamente y es un gran chico, algo que ayuda muchísimo a la integración de cualquier grupo", completó Acosta.

Con Ott, Azpilicueta y Rossi serán 14 los bahienses participantes en mundiales juveniles.

La historia comenzó en Mallorca, España, con cuatro de los nuestros: Marcelo Richotti, Ariel Medina, Hernán Montenegro y Claudio Severini.

Alejandro Montecchia fue a Canadá, en 1991, y Juan Ignacio Sánchez a Grecia, en 1995.

Luego llegaron Leandro Cecchi (2007, Serbia), Gonzalo Torres (2013, República Checa), Andrés Barbero y Rodrigo Gerhardt (2015, Grecia, junto al DT Sebastián Ginóbili), y Fausto Ruesga (2019, también en Grecia).

Montenegro, Medina, Richotti, Mauro Grippo (jugó el Panamericano, pero no fue al Mundial) y Severini

En tanto, al de 1979, en Brasil, fue Jorge Faggiano (nacido en Punta Alta) y a la edición 2007 asistió Nicolás De los Santos, bahiense de nacimiento aunque nunca alcanzó a jugar al básquetbol en la ciudad.

Plantel nacional

1 - Alejo Azpilicueta (alero, 2,02m, Bahía Basket)

3 - Silvano Merlo (escolta, 1,94m, Ciudad de Ponferrada en España)

4 - Mateo Pérez (base, 1,92m, Libertad de Sunchales)

6 - Manuel Rodríguez Ortega (ala pivot, 2,02m, Boca Juniors)

7 - Mateo Díaz (base, 1,91m, CB Breogán en España)

9 - Franco Méndez (escolta, 1,93m, San Martín de Corrientes)

10 - Federico Copes (alero, 2,00m, Platense)

12 - Bautista Ott Cywarlie (pivot, 2,01m, Ameghino de Villa María)

14 - Pedro Rossi (alero, 2,05m, DME Academy en los Estados Unidos)

15 - Gonzalo Corbalán (base, 1,93m, Lubbock University en los Estados Unidos

16 - Nicolás Burgos (pivot, 2,09m, Boca Juniors)

21 - Juan Francisco Fernández (ala pivot, 2,10m, Fuenlabrada de España)

DT - Daniel Farabello

AT - Juan Manuel Gattone

AT - Federico Renzetti

PF - Matías Suhurt

Cronograma de partidos

Fase de grupos

Sábado 3/7 - 8.30 – Argentina vs España

Domingo 4/7 - 5.30 – Corea vs Argentina

Martes 6/7 - 8.30 – Argentina vs Francia

Octavos de final

Miércoles 7/7

Cuartos de final

Viernes 9/7

Semifinales

Sábado 10/7

3º puesto y final

Domingo 11/7

Todos los partidos se podrán observar por el canal de YouTube de FIBA.