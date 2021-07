El fútbol: esa pasión, esa alegría, ese riesgo

Una vez más la Argentina obtuvo un campeonato internacional de fútbol y la gente se volcó a las calles a celebrar el logro con un sentimiento enorme de patriotismo, alegría y pasión.

No fue limitante la pandemia, que sigue exigiendo cuidados preventivos al contagio, el consabido uso del barbijo y, sobre todo, la distancia social de dos metros, hecho que se ve completamente desvirtuado en una situación de aglomeración.

Pero en todo el país, desde el pueblo más pequeño hasta las ciudades más pobladas, no tomaron demasiado en cuenta estas indicaciones que se vienen dando desde hace más un año, para sumarse a una manifestación de felicidad que hace tiempo no se percibe.

No faltará quien se espante –con razón-- ante este tipo de reacción que genera el fútbol, el deporte más popular del planeta y que no registra diferencias entre países a la hora de celebrar un campeonato.

"El futbol es popular porque la estupidez es popular", decía Jorge Luis Borges. Aunque parezca una herejía decirlo, no siempre Borges tenía razón. El fútbol es popular porque es un juego que apasiona a todos, que une en pos de una copa, de la gloria, de creer que podemos ser los mejores, aunque la disciplina sea un juego.

Pero además, la Argentina ha dejado de ser “el campeón moral” que tantas veces sirvió de consuelo para ser un candidato en serio, ya ganador de dos copas del mundo, las cuales todavía se sigue disfrutando.

Nadie olvida los severos problemas que tiene el país. El índice de pobreza, sus cuestiones sanitarias, la educación, la eterna inflación, el desempleo, la pandemia o la corrupción.

La sociedad no es estúpida. Puede celebrar un logro deportivo sin dejar de asumir su realidad. Ya no es más Pan y Circo para distraer al pueblo. Aunque esta vez, justo es decirlo, el festejo puso en riesgo muchas vidas. No fue la mejor decisión salir. Hay un virus.