Gallardo: qué le faltó a River para ganar y qué piensa sobre la serie ante Argentinos

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, aseguró ayer que a su equipo le faltó "eficacia en momentos favorables" y afirmó que la serie de octavos de final de Copa Libertadores ante Argentinos está "abierta" luego del empate 1-1 en el Monumental.



"Nos faltó eficacia en momentos favorables. Argentinos es un equipo duro, que se defiende bien. Tuvimos tres situaciones claras contra una de ellos. Nos cerraron bien los caminos", señaló Gallardo en conferencia de prensa.



"Pudimos haber hecho algún gol más. Sabíamos que iba a ser un partido de pocas situaciones y no las aprovechamos. La primera media hora fue el momento más favorable para nosotros", analizó el técnico de River.



Gallardo también destacó el debut del delantero Braian Romero al resaltar que "no es fácil hacerlo con esta camiseta. Pero él realizó un buen partido y tuvo incidencia en el gol de Matías Suárez".



Por último, señaló que "los calendarios no ayudan" respecto de las inclusiones de Franco Armani, Gonzalo Montiel y Julián Álvarez con pocos días de descanso, luego de la consagración en la Copa América con el seleccionado argentino.



"No les pudimos dar los días que un jugador necesita para tener un descanso de una competencia a la otra. Pero vinieron con mucha voluntad y les tocó jugar", dijo el "Muñeco".