El bahiense Francisco Pizzini busca que Independiente lo “preste” otra vez

Mientras el plantel profesional de Independiente se prepara para disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Santos en Brasil, Francisco Pizzini busca una salida del club tras volver de su préstamo en Defensa y Justicia. Es tal el convencimiento que el jugador ya habló con el entrenador Julio César Falcioni.

Pizzini, quien tiene contrato hasta junio de 2022 y no viajó con la delegación, casi que ni jugó en los ciclos de Ariel Holan y Sebastián Beccacece, motivo por el cual salió en busca de continuidad en el fútbol argentino, y todo indica que ahora quiere lo mismo. Si bien Falcioni no pudo convencerlo, el problema es que el delantero no tuvo más ofertas que una de Lecce, de la Serie B de Italia.

Desde 2011 hasta la fecha, Pizzini disputó 76 partidos con la camiseta de Independiente, convirtió solo cuatro goles, uno en la recordada definición por el Ascenso contra Huracán en La Plata, y formó parte de los planteles que obtuvieron la Copa Sudamericana 2017 y la Copa Suruga Bank 2018. En el medio tuvo pasos a préstamo por Olimpo y Defensa y Justicia, donde conquistó la Copa Sudamericana 2020 y la Recopa Sudamericana 2021.