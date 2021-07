El Frente de Izquierda presentó a una mujer como primera precandidata a concejal en Bahía

El Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad logró un acuerdo a nivel nacional y definió las candidaturas para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias: Nicolás del Caño será candidato a diputado en Provincia de Buenos Aires y Myriam Bregman en CABA.

Como parte de ese acuerdo se resolvió que en Bahía Blanca la primera precandidata a concejal será Daniela Rodríguez, quien cuestionó al gobierno de Héctor Gay y a los concejales del Frente de Todos por igual.

Rodríguez es docente y delegada de SUTEBA y opinó que el acuerdo logrado "es muy importante e porque nos permite pelear en mejores condiciones para que la izquierda se exprese como tercera fuerza a nivel nacional y en cada distrito", dijo a través de la red social Facebook.

"Apostamos a que el FIT-U se constituya en una herramienta de lucha para las mujeres, las disidencias, la juventud y el pueblo trabajador porque sabemos que hay descontento con el gobierno del Frente de Todos. El ajuste se profundizó según lo acordado con el FMI y crece la inflación día a día. Con la pandemia aumentaron los despidos, el trabajo precario y los femicidios. Es una tarea de la izquierda evitar que este descontento lo capitalice la derecha que si vuelve a ganar solo puede traernos más pobreza”, dijo.

Sobre la política local opinó que el gobierno de Gay y la oposición gobiernan para gestionar los intereses del puerto y garantizar grandes ganancias a las empresas. Siempre perdemos los y las trabajadoras que no recibimos nada de los millones de dólares que se generan. Mientras el costo de vida aumenta sin parar y la plata no alcanza, miles de jóvenes no consiguen trabajo, ni mucho menos un lugar donde vivir. Incluso son cada vez más los que tienen que abandonar sus estudios."

También cuestionó al Frente de Todos bahiense y afirmó que: "han dejado pasar todas las medidas de Gay como el aumento de pasaje de colectivos, la apertura de las escuelas sin condiciones seguras en plena pandemia y la baja de los presupuestos destinados a salud y la vivienda", sostuvo.

"El Frente de Todos ha abandonado las calles en el reclamo por la aparición con vida de Facundo Castro y en el pedido de verdad y justicia, mientras avalan la política de seguridad de Axel Kicillof y Sergio Berni. Es por esto que es importante que la voz de la izquierda se exprese en el Concejo Deliberante, al igual que lo venimos haciendo a nivel provincial y en cada lugar de trabajo y estudio”, puntualizó.

El frente está compuesto por el Partido Obrero, Partido de los Trabajadores Socialistas, Izquierda Socialista y Movimiento Socialista de los Trabajadores.