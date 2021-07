Una youtuber cubana fue detenida en medio de una entrevista con la TV española

La youtuber cubana Dina Stars fue detenida ayer en su casa de La Habana, mientras brindaba una entrevista en vivo al programa de noticias español Todo es Mentira sobre cómo se viven en el país las protestas contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

“Hace mucho tiempo que no creemos en ningún régimen”, comentaba Stars al tiempo que se veían, de fondo, movimientos y sombras en una ventana. Luego, un grupo de agentes de la Seguridad del Estado apareció en la puerta de su casa.

“La seguridad está fuera, tengo que salir”, dijo mientras que la conductora española, Marta Flich, afirmaba que “la van a detener”. La cámara se movía y la conductora le pidió a la amiga que acompañaba a la youtuber: "¿Podemos escuchar lo que dicen? No te queremos poner en peligro".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Finalmente fue detenida. Pero después de unos minutos de silencio, Stars volvió aparecer unos segundos. "Me tengo que ir, me han dicho que les acompañe”, dijo. "Hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar", fueron sus últimas palabras en el programa.

Dina Stars pidió a sus amigos --Miguel, Miloh y Eddy-- que se quedaran en la entrevista para seguir contando lo que estaba ocurriendo, a pesar del internet reducido en el país. La transmisión también contó con la participación del artista cubano Yotuel, quien no pudo contener las lágrimas por la impotencia del suceso.

La youtuber había publicado en su cuenta de Twitter que recibió un llamado del Ministerio del Interior de Cuba para "reunirse". A lo que ella respondió que no lo haría y, debido a ello, recibiría una citación legal.

La joven de 25 años, desde el inicio del estallido, ha estado compartiendo activamente en sus redes sociales (Instagram, Facebook y YouTube) todo lo que ocurría en Cuba, incluidas las protestas. Por ello, en las últimas horas, se convirtió en un símbolo de la represión nacional. Además, dedica todas sus redes a narrar el estilo de vida. (Fuente: Ambito.com)