El avance de la pandemia en el país

Claudio Zin: la Argentina superó los 100 mil muertos por COVID-19 porque "no compró" vacunas

14/7/2021 | 17:54 |

"El país llegó a estas cifras porque no obtuvo, no compró y no gestionó en tiempo y forma el tema" vacunas, consideró el médico, que insistió en la importancia de la llegada de dosis Pfizer al país.