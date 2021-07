"Tenemos que seguir trabajando con el mismo sacrificio y la misma humildad", dijo el capitán de Olimpo

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Desde su regreso al Torneo Federal A, difícilmente Olimpo haya vivido un presente tan bueno y sólido como el que atraviesa en este momento. Con el equipo en una gran racha de victorias, trepando en la tabla de posiciones indetenidamente y con rendimientos individuales altos que desencadenan en un buen trabajo colectivo.

El pasado domingo, el aurinegro venció a Ciudad Bolívar por 2 a 0 y acumuló su cuarto triunfo en fila. Hace siete partidos que no pierde, con seis éxitos y un empate. Marcó 14 goles. Recibió sólo dos. Está segundo a tres puntos del líder, al que le ganó hace unos días en el Roberto Carminatti.

Un presente que le permite, ahora sí, disfrutar el andar por la categoría luego de un comienzo de torneo irregular.

"Estamos contentos pero no nos permitimos disfrutar tanto porque sabemos que en este tipo de torneos no te podes relajar porque es durísimo", admitió el capitán de Olimpo Martín Ferreyra.

"Sin dudas que estos partidos son un colchón de puntos importantes y nos sirve; tenemos que seguir por este camino. Sabemos que los partidos que vienen son difíciles, tenemos que seguir partido a partido, trabajando con el mismo sacrificio y la misma humildad", señaló el defensor bahiense de 25 años.

-Después del triunfo con Sansinena (el primero en esta racha), Guille nos dijo que ahora sí se habían dado cuenta cómo se juega en la categoría. Da la sensación que es así, definitivamente...

-Sí… creo que hubo un cambio de chip en la idea de juego. Por ahí más que intentar jugar intentamos hacer el sacrificio nosotros, intentar de imponer el ritmo, de no dejar jugar al rival. Resignamos un poco la salida, por ahí antes intentábamos salir jugando y fuimos cambiando para poder sacar adelante la situación en la que estábamos hace un par de fechas. Por suerte está dando resultados y hay que seguir de la misma forma. Se trata también de saber leer cómo está el partido en cada momento.

-¿Se sale con otra confianza a la cancha, sabiendo que están en un gran momento y con muchos puntos altos desde lo individual?

-Sí, yo creo que el hecho de los niveles individuales es fundamental. Creo nos sirve a todos, que entre un suplente y que rinda igual o más que el titular creo que es buenísimo para nosotros porque sabemos que tenemos respuesta en el banco. El plantel sabe en la situación en la que está el club, que es difícil, y el compromiso lo asumimos todos y lo estamos demostrando.

El domingo Martín fue una de las figuras de la cancha, marcando el gol que abrió el camino para el triunfo y redondeando un gran partido desde lo defensivo.

-¿Qué significa para vos ser el capitán de tu club, donde vivís y viviste tantas cosas?

-Es un orgullo enorme, uno que creció yendo a la cancha desde chiquito, viendo al club en la B Nacional, en Primera… la verdad que le gustaría verlo ahí otra vez y es lo que uno desea. Uno trabaja para poder lograr eso y por momento me trato de aislar del objetivo individual y me fijo en lo grupal. Creo que el grupo entero está comprometido en eso, sabe lo que significa el club, sabe dónde estuvo. El compromiso y el entusiasmo lo tienen todos.

¡Gritalo, Tincho! Ferreyra festeja el gol de Rodrigo López Alba ante Deportivo Madryn.



Tras marcar el 1 a 0 ante Bolívar, Tincho le dedicó su gol a Diego Ledesma, el goleador del equipo que no pudo estar ya que fue licenciado hasta hoy por un problema familiar que lo obligó a viajar hasta su Formosa natal.

-En el festejo te acordaste de "Pepe", eso demuestra lo que son como grupo. ¿Esa también es una de las claves de este gran presente?

-Sí, pero eso siempre existió. Por ahí cuando los resultados no se dan se resaltan cosas que no son y cuando los resultados se dan se ven otras cosas que antes no se veían. Pero la verdad es que el grupo está. Somos un grupo bárbaro, muy unido y estamos todos comprometidos por lo mismo.

-La gente se acercó a festejar afuera de la cancha después del partido, están muy ilusionados...

-Sí, igualmente lo de la gente es para destacar, aunque no ganemos siempre están. Eso para nosotros es un envión anímico tremendo, saber que tenemos su apoyo incondicional es fundamental. Siempre se lo agradecemos.

Seimandi y Martín felicitan a Guille en una gran tarde del "10" en Cerri.



Por la fecha 13 de la Zona A, Olimpo visitará el próximo fin de semana a Sportivo Peñarol de San Juan, que se encuentra octavo.

-¿La clave es ir partido a partido más allá de a buena racha?

-Sí, lo peor que podemos hacer es pensar en lo que va a ser el final del campeonato. Nosotros tenemos que ir partido a partido, ir trabajándolo y saber que cada partido que venga va a ser peor que el anterior. Eso es desgastante y tenemos que estar comprometidos y 100% concentrados en eso.

-El objetivo y el sueño del ascenso está mas vivo que nunca, ¿no?

-Sin dudas, yo creo que todos los equipos que estamos jugando el Federal soñamos con lo mismo. No creo que haya equipos que jueguen para competir y no poder lograr el ascenso. Nuestra cabeza está pensando en el partido que viene, capaz cuando se acerquen la fechas finales el objetivo del ascenso va a salir más a flote pero ahora estamos pensando en el partido que viene.