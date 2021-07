Diputados trata la reforma del monotributo, sin acuerdo por el proyecto de "Emergencia COVID"

Sin acuerdo para introducir en el temario el proyecto de "Emergencia COVID", pese a que dentro de una semana vence el decreto con restricciones por la pandemia, la Cámara de Diputados volverá esta tarde al recinto para votar cinco expedientes, entre los que se destacan el proyecto que buscar "aliviar" las deudas de pequeños contribuyentes y el nuevo régimen de biocombustibles.

La convocatoria a esta sesión estuvo marcada por muchas idas y vueltas: el oficialismo pensó en convocarla la semana pasada, y amagó con incluir en el temario el proyecto que diseña una suerte de semáforo epidemiológico para determinar el tipo y dureza de restricciones por la pandemia de coronavirus.

Juntos por el Cambio, que desde el principio se manifestó contrario a esa iniciativa por los supuestos "superpoderes" que le atribuiría al Presidente, se puso en guardia y jugó con el recurso de no dar la firma para la renovación del protocolo vencido de sesiones remotas.

Sin consenso y con las negociaciones en punto muerto, la convocatoria se pateó para esta semana, aunque también pesó en la postergación el test positivo de COVID-19 del diputado nacional de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien había estado reunido horas antes con decenas de colegas, que debieron aislarse preventivamente durante varios días.

Ante este panorama, el oficialismo tanteó primero la fecha de este martes 1 de julio, pero luego confirmó que sería el jueves 3 a las 14, para llegar bien con los tiempos que le permitiesen desarrollar la logística sanitaria, que incluye hisopados para todos los legisladores y personal participante en la sesión.

Se especuló que la sesión iba a ser desdoblada en dos partes, concluyendo el viernes, pero finalmente quedó una convocatoria unificada para el jueves con todos los proyectos acordados: nuevo régimen de biocombustibles, "alivio fiscal" para monotributistas, y exenciones en el impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.

También se pondrán en tratamiento durante la sesión los cambios propuestos en el régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica, y un proyecto impulsado por Juntos por el Cambio que busca modificar el Código Procesal Penal a fin de acotar el período de resolución de recursos de casación a un plazo máximo de 90 días hábiles, con la posibilidad de una prórroga por 20 días hábiles adicionales.

La reunión de Labor Parlamentaria fue citada a las 12:30, y en ese ámbito los jefes de bloque terminarán de pulir el orden del tratamiento de los proyectos y otras consideraciones vinculadas al funcionamiento de la sesión de las 14.

En principio, el primer expediente a tratar será el que dispone que las prácticas médicas de contracepción quirúrgica estén autorizadas para toda persona mayor de edad que lo requiera formalmente, siendo requisito previo inexcusable que otorgue su consentimiento informado.

No se requerirá consentimiento del cónyuge o conviviente, ni autorización judicial, al tiempo que se garantiza el derecho de todas las personas con discapacidad a brindar su consentimiento informado para acceder a intervenciones de contracepción quirúrgica. Ese proyecto tiene dictamen firmado por el oficialismo y la oposición, a diferencia del nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles, que es rechazado por Juntos por el Cambio.

No obstante, el Frente de Todos tiene los votos necesarios para la aprobación, que no corre peligro. El proyecto de "Emergencia Covid" no fue archivado y el oficialismo se mantiene a la expectativa de conseguir los últimos votos que le faltan para conseguir el quórum. La semana que viene podría haber una nueva sesión y fuentes parlamentarias del oficialismo afirmaron a NA que no se descarta la inclusión de esta iniciativa de sumo interés para el Poder Ejecutivo. (NA)