"Nunca nos negamos a vestir esta camiseta", dijo el capitán de Brasil antes de la Copa América

El defensor Marquinhos, capitán del seleccionado brasileño, aseguró hoy que el plantel "nunca" se negó a jugar la Copa América pero no aclaró la posición de los jugadores sobre la participación en el torneo que comienza el próximo domingo.



"En ningún momento nos negamos a vestir esta camiseta, porque este es nuestro sueño desde chicos. El mayor orgullo es jugar con esta camiseta", aseguró Marquinhos, capitán de Brasil luego de la victoria 2-0 sobre Paraguay en Asunción.



Con esa declaración, el defensor brasileño descartó la versión de un boicot del plantel contra la realización de la Copa América pero al mismo tiempo no confirmó si estarán el domingo en el debut ante Venezuela.



"Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer en estos dos partidos. Ahora vamos a ver qué se decide. Existe una jerarquía y nosotros como jugadores sabemos que nuestro papel es importante", dijo el jugador de París Saint Germain.



La incertidumbre en torno a la opinión del plantel brasileño sobre la Copa América que organizará Brasil, luego de la caída de Colombia y Argentina como organizadores, todavía no fue aclarada por los futbolistas.



Según informó la prensa brasileña antes del partido, la idea del plantel era publicar un comunicado conjunto para expresar el descontento general por la organización de la Copa América.