Llegó "Loki", la serie sobre el villano más querido del universo de Marvel

Loki, la tercera serie que se suma al Universo Cinematográfico de Marvel, protagonizada por Tom Hiddleston en el papel del famoso villano que desde su aparición en la película de 2011 Thor se ganó el cariño de millones de fans de la saga alrededor del mundo, ya puede verse a partir de hoy y de manera semanal en la plataforma Disney+.

"Creo que la gente conecta con Loki porque a pesar de ser un dios, tiene mucha humanidad adentro suyo", reflexionó en diálogo exclusivo con Télam Michael Waldron, el guionista a cargo de desarrollar los seis capítulos de esta primera temporada.

Conocido por su participación en la serie animada Rick and Morty, Waldron llegó a la exitosísima y popular franquicia de superhéroes con el desafío no solo de estar a la altura de WandaVision y Falcon y el Soldado de Invierno —las tiras vinculadas a ese universo que estrenaron este año en la mencionada plataforma—, sino también de construir uno de los puentes que darán paso a la compleja cuarta fase de películas de Marvel.

En ese sentido, tras el enorme despliegue narrativo que los estudios de la compañía llevaron a cabo entre 2008 y 2019 a lo largo de 23 filmes, el guionista también estará a cargo del libreto de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la cinta dirigida por Sam Raimi que estrenará en 2022 y que marcará el regreso de ese personaje interpretado por Benedict Cumberbatch.

Justamente, es esa noción de "multiverso" la que promete marcar en gran parte la continuación de los eventos ocurridos en Avengers: Endgame (2019), la cinta que dio fin a la primera tanda de aventuras llenas de acción del equipo de héroes del título y que ofreció una primera mirada sobre la incursión de la historia en los viajes en el tiempo y las líneas alternativas.

Desde esa premisa parte Loki, que arranca situándose allá por 2012, cuando su protagonista es capturado por Los Vengadores luego de intentar apoderarse de la Tierra con un ejército alienígena y poco después logra escapar a través de un portal en el tiempo que lo lanza a un desierto desconocido.

Allí es encontrado por un grupo de guardias de la burocrática Agencia de Variación Temporal que lo trasladan como prisionero a su sede, con un atractivo toque estético ochentoso y anaranjado, donde el dios nórdico del engaño descubre la existencia de la Sagrada Línea Temporal, que cientos de empleados resguardan evitando la existencia de acontecimientos inesperados que puedan generar conflictos catastróficos en el orden de los hechos.

Además, conocerá al simpático agente Mobius (Owen Wilson), que le propondrá dos opciones: declararse culpable de generar una línea alternativa, lo que implicaría su eliminación de la existencia, o ayudarlo a detener a una amenaza aún mayor, emprendiendo un misterioso camino que demanda su cuota de atención para atar las maniobras que realizará Loki en su trayecto y que tendrán sus consecuencias en el panorama mayor de Marvel.

Anclada con fuerza en la actuación de Hiddleston, que en un primer plano exhibe más que nunca el carisma con el que siempre encarnó a este personaje arrogante, caprichoso y lleno de ambición, la primera temporada de Loki completa su elenco con Gugu Mbatha-Raw ("Black Mirror") como la jueza Ravonna Renslayer, Wunmi Mosaku ("Lovecraft Country") como la agente B-15 y el reconocido actor inglés Richard E. Grant ("¿Podrás perdonarme?"), cuyo rol en Loki aún no fue dado a conocer.

—¿Por qué pensás que este clásico villano de Marvel se volvió tan querido por las audiencias?

—Michael Waldron: Es un poco un paria, un rechazado. Vio mucha tragedia y trauma en su propia vida, y todo lo que realmente quiere y busca es aceptación y amor por parte de su familia, que me parece que es algo con lo que todos y todas podemos sentirnos identificados. Y por sobre todas las cosas está también el factor Tom Hiddleston, que le da vida a este personaje de una manera muy conmovedora y llena de sentimiento, su interpretación es tremenda y creo que eso le habló mucho al público a lo largo de los años.

—¿Cuáles son esos aspectos del personaje que buscaste explorar más aún en esta serie?

—MW: Trabajamos muy en conjunto con Tom (Hiddleston) y realmente queríamos tratar más en profundo todas sus facetas, especialmente en las cosas que lo hacen ser quien es, y hacer que reflexione un poco sobre sí mismo. Eso es lo que me pareció más interesante de abordar y ahí aparece el personaje de Moebius, que empuja a Loki para que se examine de una manera en que nunca lo hizo antes, y que claramente no le resulta muy cómodo.

—¿Cómo esperás que la reciban las y los seguidores de la franquicia?

—MW: Espero que les guste mucho y que se enganchen, por ahora parece que las reacciones son muy positivas, y eso me hace muy feliz. Ojalá la disfruten y se sorprendan con las cosas que tenemos para traerles con esta serie. (Télam)